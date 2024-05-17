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Российские биологи предложили делать пищевые добавки из листьев солодки

УрФУ: не только корень, но и листья солодки полезны для здоровья

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Shutterstock/ChWeiss

Биологи из Уральского федерального университета (УрФУ) установили, что не только корень, но и листья солодки полезны для здоровья. Экстракт листьев этого растения можно использовать для создания биологически активных добавок (БАД), стимулирующих активность клеток. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе УрФУ.

Солодка — многолетнее растение из семейства бобовых. Корни солодки с древнейших времен используются в официальной и народной медицине многих стран. Их экстракты применяют, главным образом, как отхаркивающее средство. Но обычно для этого использовался корень солодки. Листья солодки для фармацевтики не используют. Как рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ Александр Ермошин, игнорирование их терапевтического потенциала неоправданно, поскольку в них также содержатся полезные вещества.

Исследования биологов показали, что в листьях солодки содержатся флавоноиды и другие природные фенольные соединения, которые обладают противовоспалительными и другими свойствами. Поэтому экстракты растения могут стать новым перспективным сырьем для создания БАДов. Однако, чтобы использовать растения, необходимо научиться воспроизводить их в лабораторных условиях.

«Активный сбор солодки для нужд медицины и пищевой промышленности привел к истощению ее природных запасов и уменьшению генетического разнообразия. В ряде регионов РФ и стран ближнего зарубежья она находится на грани истребления и занесена в региональные Красные книги, — объяснила «Газете.Ru» заведующая кафедрой экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ Ирина Киселева.

Экстракты, полученные из листьев солодки, обладают выраженной антиоксидантной активностью, содержат рутин (витамин группы Р), галловую и аскорбиновую кислоты.
Их уже протестировали на изолированных животных клетках. Результаты показали, что все они повышали их метаболическую активность.

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