Путин побывал в действующем православном храме Харбина

Президент России Владимир Путин передал храму Покрова Пресвятой Богородицы в китайском Харбине икону Спаса Нерукотворного. Видеокадры посещения главой государства храма опубликованы в Telegram-канале Павла Зарубина.

В сопровождении священнослужителя российский лидер подошел к алтарю, зажег свечку и перекрестился.

«На память о нашей встрече», — сказал глава государства, отдавая икону служителю храма.

Вечером 15 мая самолет Путина приземлился в Пекине. Президент РФ начал первую зарубежную поездку после переизбрания главой государства и формирования нового кабмина. Визит политика в Китай, с которым РФ в этом году отмечает 75-летие установления дипотношений, продлится два дня — 16 и 17 мая. В рамках поездки запланировано посещение не только Пекина, но и самого «русского» города КНР — Харбина. После официальной церемонии пройдут переговоры в узком составе. Затем состоится встреча в расширенном формате при участии членов правительства России.

Ранее Ушаков двумя словами оценил обстановку на встрече Путина и Си Цзиньпина.