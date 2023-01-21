«Отвратительные действия против нашего президента». Турция отменила визит шведского министра

Турция объявила об отмене назначенного на 27 января визита главы Минобороны Швеции Пола Йонсона, назвав его бессмысленным. В ходе переговоров должен был обсуждаться вопрос о вступлении Швеции в НАТО. Решение об отмене визита турецкие власти приняли на фоне митингов в Стокгольме — неделей ранее демонстранты подвесили чучело президента Эрдогана на площади возле ратуши.

Власти Турции отменили намеченный на 27 января визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в страну из-за митингов сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) в Стокгольме, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.

«Мы с сожалением наблюдаем, что в результате этих отвратительных действий против нашего президента и Турции не было принято никаких мер. Поэтому на данный момент важность и смысл визита министра обороны Швеции Йонсона в Турцию 27 января больше не имеет никакого значения», — заявил Акар.

В рамках визита шведского министра в Турцию должно было пройти обсуждение заявки Стокгольма на членство в НАТО. Анкара пока не ратифицировала ее из-за претензий по вопросу «пособничества терроризму».

По словам Акара, единственная просьба Анкары — «выполнение Швецией и Финляндией обязательств, предусмотренных подписанным в Мадриде меморандумом». Он подчеркнул, что Турция поддерживает политику открытых дверей НАТО.

Акар также указал, что Анкара «ожидает от Стокгольма принятия мер и конкретных шагов в данном направлении», имея в виду противодействие сторонникам РПК.

Ожидается, что 21 января в столице Швеции пройдет митинг сторонников Рабочей партии Курдистана. В связи с этим 20 января посла Швеции в Анкаре вызывали в турецкий МИД и заявили ему протест.

Источник ТАСС в МИД Турции утверждает, что на 21 января митингующие получили разрешение на «сожжение Корана возле посольства Турции в Стокгольме».

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что власти Швеции действуют как «современные варвары», разрешая проведение акции с сожжением копии Корана.

«Санкционирование этой акции, несмотря на все наши предупреждения, поощряет преступления на почве ненависти и исламофобию. Атака на сакральные ценности — это не свобода, а современное варварство», — написал он в Twitter.

Неделей ранее из-за протестов в Стокгольме спикер парламента Турции Мустафа Шентоп отменил визит в Анкару своего шведского коллеги Андреаса Норлена. Он должен был посетить Анкару 17 января.

«После террористического акта PПK в Стокгольме, направленного против президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Турции, официальный визит спикера шведского парламента Андреаса Норлена в Турцию 17 января был отменен», — рассказал TRT один из турецких чиновников на условиях анонимности.

Митинги в Стокгольме

На прошлой неделе, 11 января, в столице Швеции прошла протестная акция в поддержку Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией. Ее организовали представители курдской организации «Комитет Рожавы».

Митингующие перед мэрией Стокгольма подвесили вверх ногами манекен президента Турции Эрдогана.

«История показывает, как часто заканчивают диктаторы, поэтому, ради всех, Эрдоган: воспользуйся шансом и уйди в отставку, чтобы не оказаться вверх ногами на площади Таксим», — написали представители «Комитета Рожавы» в Twitter.

Произошедшее вызвало дипломатический скандал между Турцией и Швецией.

Посла Швеции в Анкаре дважды вызывали в турецкий МИД, где заявили ему протест. «Мы самым резким образом осуждаем эти гнусные действия против нашего президента в Стокгольме. Мы передали нашу реакцию и наши ожидания шведским властям», — заявил представитель турецкого президента.

15 января Эрдоган предупредил, что отношения двух стран могут стать более напряженными, если Швеция не примет меры против РПК и ее сторонников. По словам президента Турции, экстрадиция около 130 членов организации является обязательным условием для того, чтобы Анкара поддержала заявку страны на вступление в НАТО.

16 января городская прокуратура Стокгольма отказалась расследовать акцию, не найдя в действиях протестующих распространения порочащих сведений. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал решение шведской прокуратуры абсурдным.

«Это пропаганда терроризма. Они говорят о свободе выражения мнений. Является ли эта провокация актом расизма? Да, является. И пусть они ответят, является ли расизм преступлением в Швеции», — сказал глава МИД.

Ранее глава правительства Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна выполнила все обещания, данные Турции, однако некоторые условия выполнить невозможно, поскольку «они требуют того, что мы не можем и не хотим им дать». В частности, он назвал невозможной выдачу в другую страну шведских подданных.