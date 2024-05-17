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Фильм Гая Ричи стал лучшей новинкой проката в России

Фильм «Министерство неджентльменских дел» заработал 17 млн рублей после премьеры в РФ

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Фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» стал лучшей новинкой проката в России. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

По итогам премьеры в РФ 16 мая картина собрала около 17 млн рублей. Ожидается, что по итогу уикенда фильм соберет 100-110 млн рублей.

Американский хоррор «Реинкарнация. Демоны желаний» стартовал с четвертой строчки и 1,2 млн рублей — по мнению аналитиков, он может собрать до 8-10 млн рублей за первый уикенд проката.

Отечественная комедия «7 дней, 7 ночей» с Зоей Бербер в главной роли стартовала с 900 тысяч рублей и может собрать 6-7 млн рублей за четыре дня проката.

Фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» вышел в России одновременно в кино и онлайн 13 мая. В боевике про отряд британских шпионов-диверсантов главную роль играет Генри Кавилл. По сюжету шпионы в конце 1941 года пытаются вывести из строя немецкие подлодки. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказал о сюжете картины.

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