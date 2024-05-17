В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Об этом сообщила мэрия города.

Местных жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

До этого жителям Новороссийска рано утром 17 мая запрещали выходить из дома после атак БПЛА. Мэр города Андрей Кравченко сообщил о массированной беспилотной воздушной атаке на город и призвал жителей оставаться в помещениях.

В течение прошедшей ночи российские военные с помощью сил противовоздушной обороны (ПВО) пресекли ряд попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористические атаки с помощью беспилотников и безэкипажных катеров по объектам на территории регионов России.

Так, дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 51 дрон над территорией Крымского полуострова, 44 БПЛА в Краснодарском крае, шесть беспилотников над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области. Всего над российскими регионами было уничтожено 102 дрона.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.