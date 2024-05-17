Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгороде объявили ракетную опасность

Мэрия Белгорода призвала жителей оставаться дома из-за ракетной опасности

close
100%
Shutterstock/Oleg Elkov

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Об этом сообщила мэрия города.

Местных жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

До этого жителям Новороссийска рано утром 17 мая запрещали выходить из дома после атак БПЛА. Мэр города Андрей Кравченко сообщил о массированной беспилотной воздушной атаке на город и призвал жителей оставаться в помещениях.

В течение прошедшей ночи российские военные с помощью сил противовоздушной обороны (ПВО) пресекли ряд попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористические атаки с помощью беспилотников и безэкипажных катеров по объектам на территории регионов России.

Так, дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 51 дрон над территорией Крымского полуострова, 44 БПЛА в Краснодарском крае, шесть беспилотников над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области. Всего над российскими регионами было уничтожено 102 дрона.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами