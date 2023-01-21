Страны Запада договорились ввести два потолка цен на российские нефтепродукты

Коалиция западных стран (Евросоюз, страны G7 и Австралия) согласовала введение двух потолков цен на российские нефтепродукты, сообщил Минфин США. Один будет действовать для продукции, которая торгуется с премией к нефти (дизельное топливо, газойль), второй — для продукции, которая торгуется с дисконтом к нефти (мазут). 5 февраля вступит в силу потолок цен на российские нефтепродукты, однако предельная цена для них еще не известна.

Страны, участвующие в соглашении о потолке цен на российские сырую нефть и нефтепродукты, доставляемые по морю, согласились с необходимостью ввести два потолка цен на нефтепродукты из РФ в зависимости от их категории. Об этом сообщил Минфин США по итогам онлайн-встречи первого заместителя главы ведомства Адевале Адейемо с коллегами из стран коалиции.

«Один потолок для продуктов, которые обычно торгуются с надбавкой по отношению к сырой нефти, таким как дизельное топливо или газойль, а другой — для продуктов, которые торгуются со скидкой по отношению к сырой нефти, таким как мазут», — отмечается в документе.

По мнению представителей коалиции, такой подход позволит лучше построить политику ценового потолка для переработанных продуктов, учитывая широкий диапазон рыночных цен, по которым эти продукты торгуются.

«Заместители министров признали, что ограничение цен на российскую нефть на сегодняшний день позволяет достичь двойной цели Коалиции по ограничению цен — ограничить доходы России от экспорта нефти и стабилизировать мировые поставки энергоносителей», — объявили заместители министров финансов.

Они также договорились собраться в марте, чтобы обсудить уровень потолка цен на нефть (страны ранее договорились пересматривать его при необходимости).

«Это позволит коалиции принять в расчет развитие ситуации на мировых рынках», — заявили в Минфине США.

Потолок цен на нефть, экспортируемую морским путем, сейчас составляет $60 за баррель.

Потолки цен и ситуация на рынке

Коалиция стран по ограничению цен на российскую нефть сформировалась в декабре 2022 года. В нее вошли государства G7 (Франция, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США и Япония), Евросоюз и Австралия.

С 5 декабря Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны коалиции ввели для нее предельную стоимость на уровне $60 за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.

Аналогичные меры для российских нефтепродуктов (дизельное топливо, керосин и мазут) должны вступить в силу с 5 февраля, хотя предельная цена еще не известна. Тогда же от закупок нефтепродуктов из РФ откажется Евросоюз, запретив их перевозку морским путем.

Как рассказал Reuters представитель G7 на условиях анонимности, установить предельную цену для нефтепродуктов сложнее, чем для сырой нефти, поскольку их видов очень много, а цена часто зависит от того, где их покупают, а не от производителя.

Тем временем оптовые цены на дизтопливо в РФ упали до минимума с февраля 2018 года. 20 января Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа сообщила о снижении стоимости летнего дизельного топлива за неделю на 6,2%, до 40,162 тыс. руб. за тонну.

В ФАС заявили изданию «Коммерсантъ», что снижение цены связано с сезонным фактором, однако собеседники издания в отрасли считают, что такая динамика может быть обусловлена сокращением поставок в Европу из-за предстоящего эмбарго ЕС на российские нефтепродукты.

В ответ на санкции российские власти запретили с 1 февраля 2023 года продавать нефть и нефтепродукты иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

В 2022 году российская нефтяная отрасль нарастила объемы производства на 2%, а экспорт нефти в дальнее зарубежье по трубопроводам и морю вырос почти на 19%, до 207 млн тонн. При этом санкции заставили российские компании переориентироваться на азиатские рынки, а потолок цен на нефть, по оценкам вице-премьера РФ Александра Новака, может привести к снижению нефтедобычи в 2023 году на 7–8%.