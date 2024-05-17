Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фемактивистку Маршенкулову заочно арестовали в РФ после слов о Владлене Татарском

Суд заочно арестовал активистку Маршенкулову на два месяца по делу о терроризме

close
100%
mayachok_antihrista/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Перовский районный суд Москвы заочно избрал меру пресечения активистке Залине Маршенкуловой в виде заключения под стражу на срок два месяца по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщается в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Блогер-феминистка обвиняется по статье о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

По данным следствия, Маршенкулова опубликовала пост в социальной сети, в котором она критиковала военкора Владлена Татарского (Максим Фомин).

17 апреля Залину Маршенкулову объявили в федеральный розыск. В тот же день следователи провели обыск в ее квартире, которая располагается на юго-востоке столицы неподалеку от музея-заповедника Кусково.

Военного корреспондента Владлена Татарского не стало 2 апреля 2023 года. В Санкт-Петербурге в кафе девушка по имени Дарья Трепова вручила Татарскому замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство, которое чуть позже сдетонировало. Были ранены 52 участника мероприятия. Сама Трепова настаивала, что не знала о содержимом статуэтки.

Ранее россиянина приговорили к 10 месяцам исправительных работ за фейки об армии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами