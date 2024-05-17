Фемактивистку Маршенкулову заочно арестовали в РФ после слов о Владлене Татарском

Перовский районный суд Москвы заочно избрал меру пресечения активистке Залине Маршенкуловой в виде заключения под стражу на срок два месяца по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщается в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Блогер-феминистка обвиняется по статье о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

По данным следствия, Маршенкулова опубликовала пост в социальной сети, в котором она критиковала военкора Владлена Татарского (Максим Фомин).

17 апреля Залину Маршенкулову объявили в федеральный розыск. В тот же день следователи провели обыск в ее квартире, которая располагается на юго-востоке столицы неподалеку от музея-заповедника Кусково.

Военного корреспондента Владлена Татарского не стало 2 апреля 2023 года. В Санкт-Петербурге в кафе девушка по имени Дарья Трепова вручила Татарскому замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство, которое чуть позже сдетонировало. Были ранены 52 участника мероприятия. Сама Трепова настаивала, что не знала о содержимом статуэтки.

Ранее россиянина приговорили к 10 месяцам исправительных работ за фейки об армии.