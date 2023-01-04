Военная операция на Украине. День 315-й

Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях и в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные разговоры с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщил представитель турецкого президента Ибрагим Калын.
Ожидается обсуждение урегулирования на Украине.
Заявления первого замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Сергея Севрюкова:
◾️ Количество российских военнослужащих, погибших в результате обстрела Макеевки в Донецкой Народной Республике со стороны Вооруженных сил Украины, возросло до 89;
◾️ Расследованием трагедии занимается комиссия, должностные лица, виновные в происшествии, будут привлечены к ответственности;
◾️ Основной причиной произошедшего в Макеевке названо использование личным составом телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника;
◾️ Среди погибших в Макеевке был заместитель командира полка.