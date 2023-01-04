Военная операция на Украине. День 315-й

Количество российских военнослужащих, погибших в результате обстрела Макеевки в ДНР со стороны ВСУ, возросло до 89, сообщили в Минобороны РФ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщил представитель турецкого лидера Ибрагим Калын. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер исключила сохранение в составе РФ новых территорий и заявила, что это не может быть основой для реальных переговоров. «Газета.Ru» ведет хронику событий.