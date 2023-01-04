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Политика

Военная операция на Украине. День 315-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции ВС РФ на Украине — день 315

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Константин Михальчевский/РИА Новости
Количество российских военнослужащих, погибших в результате обстрела Макеевки в ДНР со стороны ВСУ, возросло до 89, сообщили в Минобороны РФ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщил представитель турецкого лидера Ибрагим Калын. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер исключила сохранение в составе РФ новых территорий и заявила, что это не может быть основой для реальных переговоров. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:54

Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях и в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

8:32

8:12

8:08

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные разговоры с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщил представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

Ожидается обсуждение урегулирования на Украине.

8:04

Заявления первого замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Сергея Севрюкова:

◾️ Количество российских военнослужащих, погибших в результате обстрела Макеевки в Донецкой Народной Республике со стороны Вооруженных сил Украины, возросло до 89;

◾️ Расследованием трагедии занимается комиссия, должностные лица, виновные в происшествии, будут привлечены к ответственности;

◾️ Основной причиной произошедшего в Макеевке названо использование личным составом телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника;

◾️ Среди погибших в Макеевке был заместитель командира полка.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 315-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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