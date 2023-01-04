«От Крыма до Донбасса»: в Киеве анонсировали весеннее наступление

Глава разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что весной 2023 года ВСУ намерены перейти к наступлению. Он добавил, что пик боевых действий придется на март, после чего «от Крыма до Донбасса» украинские войска перейдут в наступление. Буданов указал, что цель Киева – выход к границам 1991 года. Кремль утверждает, что мир без признания российскими новых территорий невозможен.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют активизировать боевые действия против России и перейти этой весной в наступление. Об этом заявил телеканалу ABC начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Я обещаю, что теперь это [военный конфликт] не затянется надолго и каждый налогоплательщик в США сможет увидеть, куда ушел каждый цент», — заявил он.

По словам Буданова, в марте военное столкновение с РФ будет «самым жарким», а в середине весны ВСУ «перейдут в серьезное наступление».

«Это произойдет по всей Украине, от Крыма до Донбасса», — добавил глава ГУР. Буданов отметил, что Киев намерен выйти к границам 1991 года, де-факто отбив у России Крым и новые территории — ДНР, ЛНР, части Херсонской и Запорожской областей.

29 декабря Буданов в интервью «Би-би-си» заявил, что боевые действия на Украине зашли в тупик. По его словам, ВСУ не могут победить российскую армию на всех направлениях, а Киев ждет поставок нового оружия с Запада.

«Ситуация просто подвисла. Движения нет. <…> Мы не можем нанести им поражение на всех направлениях в полном объеме. Но и они тоже не могут», — сказал украинский военный. В интервью Буданов признал, что ВС Украины не хватает ресурсов для продвижения вперед во многих областях.

«Мы с нетерпением ждем новых поставок оружия и прибытия более совершенного оружия», — сказал глава украинской разведки.

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский назвал цели в военном конфликте с Россией.

«Цель — восстановить территориальную целостность Украины и освободить всех, кто в плену», — сказал Зеленский на заседании Верховной рады. Он также заявил, что 2023 год будет решающим в российско-украинском конфликте.

По его словам, руководство Украины понимает свои планы на весну и будет «демонстрировать весь потенциал сектора обороны и безопасности». Среди других задач государства Зеленский назвал «восстановление Украины», «дальнейшее сближение государства с ключевыми партнерами» и «открытие новых мировых возможностей».

21 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны выразил уверенность, что цели в военной сфере достижимы.

«Я не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой ставим, будут безусловно достигнуты», — подчеркнул Путин, завершая мероприятие. Он также отметил, что вся страна смотрит на российскую армию и желает ей успехов. Президент поблагодарил военных «за все, что было сделано».

Ранее на этой же коллегии министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что приоритетной задачей в 2023 году станет продолжение спецоперации «до полного выполнения задач».

Газета New York Times ранее опубликовала материал, в котором указала, что конфликт на Украине станет менее интенсивным – Россия будет укреплять оборону, а Украине станет сложнее наступать.

Авторы NYT указывают, что ход военных действий теперь все больше зависит от боеприпасов, имеющихся у каждой из сторон.

«Это все больше становится соперничеством между западной промышленной базой и российской промышленной базой при некоторой помощи со стороны иранцев, северокорейцев и некоторых других стран», — заявил NYT старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс.

Российские эксперты при этом считают, что в 2023 году наступать будут ВС РФ. Любой «мирный план», игнорирующий вхождение в состав РФ четырех новых регионов, не имеет права на существование, заявил также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.