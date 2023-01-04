Рогозин отправил извлеченный из него осколок президенту Франции

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин намерен вернуться на фронт в Донбассе в середине января. Он заявил, что выписан из госпиталя после полученного ранения, а извлеченный из его тела осколок «от снаряда гаубицы Caesar» отправил послу Франции в РФ – чтобы его передали французскому президенту. Кроме того, Рогозин рассказал, что в Донецке погибли двое членов его отряда «Царские волки».

Бывший глава «Роскосмоса» выписан из госпиталя после операции. Как заявил Рогозин в разговоре с RT, в середине января он намерен вернуться на фронт во главе группы военных советников «Царские волки».

Экс-руководитель госкорпорации также сообщил, что во время декабрьского удара по гостинице «Шеш-Беш» в Донецке были убиты двое офицеров отряда «Царские волки» — Михаил Бридасов и Владимир Гусейнов.

Он добавил, что еще четверо членов его отряда военных советников были тяжело ранены. Сам Рогозин также получил ранение.

4 января в своем Telegram-канале он также сообщил, что отправил извлеченный из него осколок послу Франции в России Пьеру Леви. Рогозин попросил дипломата передать осколок французскому президенту.

«Осколок, вырезанный хирургами из моего позвоночника, прошу передать Эммануэлю Макрону. И еще скажите ему, что никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе», — говорится в публикации.

Он добавил, что осколок «от снаряда французской гаубицы Caesar» пробил ему правое плечо и застрял в пятом шейном позвонке в миллиметре от того, чтобы убить его или сделать парализованным инвалидом. Также снаряд «убил двух его молодых друзей».

21 декабря в ресторане гостиницы «Шеш-беш» в Донецке бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отмечал свой день рождения. ВСУ обстреляли из артиллерии здание, где находился политик и гости.

«Видимо, засекли, [украинские] корректировщики на земле сработали. Потому что били прямой наводкой по зданию, по которому за восемь с половиной лет ни разу не стреляли. 155 мм — НАТОвский калибр. Предположительно, из самоходной установки Caesar французской фирмы Nexter. Целенаправленный удар», — написал в своем Telegram-канале присутствовавший на мероприятии депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Кроме него на встречу приехал премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, «буквально за 10 минут до взрыва».

Журавлев предположил, что «это стало своеобразным сигналом для артиллерии ВСУ».

В результате обстрела погиб, по предварительным данным, охранник премьера ДНР Хоценко и помощник Рогозина Михаил Бридасов. Сам Дмитрий Рогозин получил осколочное ранение в спину. По данным издания Baza, экс-глава «Роскосмоса» «получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра».

Помощница Журавлева Татьяна Калегина в свою очередь рассказала Telegram-каналу Mash, что в ресторане «людей было немного, так как банкета не было, был фуршет».

«Был Дмитрий Олегович и его соратники, которые непосредственно были рядом. Это группа «Царские волки», которая проживала в этой гостинице», — сказала она.

Она также опровергла информацию о ранении Рогозина в ягодицы – по ее словам, эта версия — «фигня» и «диверсия для красного словца». «Официально: осколочное ранение 1 см, до позвоночника не дошло», — подчеркнула Калегина.

Военному корреспонденту Александру Коцу бывший чиновник рассказал, что осколок вошел в его правую лопатку и застрял в позвонке. В своем Telegram-канале военкор передал также слова Рогозина о том, что произошло «шесть-семь точных прилетов».