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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 298-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 298-й день

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Работа РСЗО на Запорожском направлении

Работа РСЗО на Запорожском направлении

Константин Михальчевский/РИА Новости
Российский посол в США Антонов заявил, что Вашингтон утрачивает инстинкт самосохранения, втягиваясь в конфликт на Украине. Глава Минобороны Сергей Шойгу посетил зону спецоперации. Украинские военные ночью запустили не менее 15 ракет по Донецку, сообщили власти ДНР. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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8.29

Советник офиса президента Украины Алесей Арестович подтвердил попытку покушения на главу Генштаба РФ Герасимова.

8.22

Как сообщает Штаб территориальной обороны ДНР, за последние сутки в результате обстрелов ВСУ ранения получили два мирных жителя.

8.18

New York Times пишет, что США пытались помешать Украине спланировать и осуществить покушение на главу генштаба ВС РФ Герасимова.

Вашингтон просил отменить атаку, но Киев заявил, что она уже начата, пишет газета. Издание не указывает источник этой информации, а также не сообщает, когда было покушение.

8.14

Представители СЦКК рассказали об особенностях ракеты HIMARS.

8.05

Инспекция Шойгу войск Южного военного округа.

8.04

8.03

Глава генштаба Великобритании Тони Радакин в интервью Telegraph признался, что в течение года поддерживал контакты с коллегой из России Валерием Герасимовым, и заявил, что хотел бы более тесных связей с РФ для достижения «максимальной пользы».

8.02

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что со следующей недели в Одессе будут действовать новые графики отключения электроэнергии.

8.01

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск в районах проведения спецоперации, пообщался с военнослужащими на передовой, а также заслушал доклады командующих о текущей обстановке, передает ТАСС.

8.01

США все глубже втягиваются в украинский конфликт, утрачивая инстинкт самосохранения, поставки все более мощного оружия Киеву говорят о настрое на эскалацию. Такое мнение выразил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в статье, опубликованной в субботу в американском журнале Newsweek.

8.00

ТАСС: в результате ночных обстрелов Донецка повреждены два жилых дома и гостиница.

8.00

ВСУ ночью снова обстреляли Донецк, сообщают РИА Новости. Не менее 15 снарядов натовского калибра 155 мм и из РСЗО «Град» было выпущено по Киевскому, Ворошиловскому и Петровскому районам города.

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