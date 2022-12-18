«Создавайте свое». Путин пожелал участникам «Движение первых» никому не подражать

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением на первом съезде Российского движения детей и молодежи. В нем он выразил уверенность в том, что происходящие изменения — к лучшему, а также призвал подрастающее поколение «никому не подражать», отстаивать свою правоту и «создавать свое». Также на первом съезде было объявлено название организации — «Движение первых». Уже со вторника в России начнут открывать первичные отделения в школах.

Российский президент Владимир Путин уверен, что сейчас перемены ведут к лучшему. Об этом он заявил в видеообращении к участникам первого съезда Российского движения детей и молодежи (РДДМ).

«Большие перемены сегодня происходят не только в России, меняется весь мир. Верю, что это перемены в лучшую сторону», – сказал глава государства.

Путин также надеется, что россияне, в том числе и подрастающее поколение, смогут сделать мир справедливее благодаря своим делам, поступкам и решимости, а также открытости своих намерений, планов и принципов.

«Таким (сделать мир – «Газета.Ru»), где все народы по-настоящему равны, где каждый имеет право на уважение, на то, чтобы следовать своим традициям, говорить на своем родном языке, чтить своих предков. И где у всех есть возможность для максимальной самореализации вне зависимости от того, в каких условиях человек вырос, из какой семьи он происходит», – пояснил президент России.

Он также пожелал участникам движения «никому не подражать», отстаивать свою правоту и «создавать свое».

Первый съезд Российского движения детей и молодежи проходит с 18 по 20 декабря в Москве в Доме молодежи на площадке выставочного зала «Манеж». Открытие мероприятия прошло под лозунгом «Мир детства=мир будущего».

Для участия в съезде приехали почти 1400 человек из 89 регионов России. В пресс-службе движения ранее анонсировали также участие 200 вожатых, 200 волонтеров и около 2000 гостей, пишет РИА Новости.

Основным событием съезда стало объявление названия организации – «Движение первых». Голосование было открытым и проходило в официальном сообществе РДДМ во «ВКонтакте» с 18 ноября по 10 декабря. Любой желающий мог проголосовать за один из 10 вариантов.

Повторное голосование проходило уже среди участников, которые приехали на съезд. Однако новый руководитель движения Григорий Гуров заявил, что необходимо провести еще один этап голосования, и призвал тех, кому не нравится это название, а их было 7, проработать свою аргументацию. Итоговое голосование перенесено на 19 декабря, пишет «Коммерсантъ».

В ходе съезда определят направления деятельности, миссию и ценности, а на церемонии закрытия объявят победителей премии «Больших перемен». Награды получат самые «теплые, душевные, дружественные и способствующие развитию детей проекты».

Дискуссии пройдут по 12 темам: «образование и знания, культура и искусство, волонтерство и добровольчество, патриотизм и историческая память, спорт, здоровый образ жизни, медиа и коммуникации, труд, профессия и свое дело, экология и охрана природы, туризм и путешествия», отмечалось в сообщении пресс-службы «Движения первых».

Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева рассказала, что основная цель движения – «создать доступную для каждого школьника среду, которая позволит ему раскрыть этот талант и стать первым в своем деле».

Отделения организации откроются в каждом регионе и муниципалитете России уже в этот вторник.

«Мы, уже начиная со вторника, будем открывать ячейки, первичные отделения в школах. Там, где ребята изъявят желание», – сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов журналистам.

14 июля президент России Владимир Путин подписал закон о создании РДДМ. Участниками могут быть несовершеннолетние, которые обучаются по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. Один из учредителей – Российское движение школьников (РДШ).