«Экзистенциальное заявление». В США оценили призыв к беженцам не возвращаться на Украину

Беженцы из Украины в Румынии, 2022 год

Американский экономист Туз обратил внимание на экономическую ситуацию на Украине. По его словам, рекомендация президента Украины Зеленского о том, что беженцам лучше не возвращаться на родину и оставаться в Европе, указывает на «серьезное социальное положение», которые становится только хуже. Особое значение специалист придал повреждению около половины всей энергетической инфраструктуры страны.

Призыв украинского президента Владимира Зеленского к беженцам — не возвращаться на Украину указывает, что в его стране бедственное положение экономики и ее критической инфраструктуры. Об этом пишет экономист Foreign Policy Адам Туз.

«Когда страна буквально требует от своих граждан оставаться за границей, потому что она не может предоставить им базовые инфраструктурные услуги дома, это действительно своего рода экзистенциальное заявление», – рассуждает он.

По словам Туза, на Украине выведено из строя около 50% энергетической инфраструктуры. Ракетные удары по стратегическим объектам на Украине усугубили финансово-экономические проблемы государства. Экономист прогнозирует ухудшение ситуации уже в начале этого года.

ВВП, по оценке эксперта, из-за военных действий упал на 30-35%. Аналитик полагает, что только западные субсидии спасают Украину от погружения в хаос. Но и этого, отмечает Туз, недостаточно, чтобы полностью решить вопрос со стабильностью финансовой системы.

«Прямо сейчас экономическая ситуация на Украине, ее социальное положение, особенно в эту холодную погоду, становится все более и более серьезным. Буквально с каждой неделей», – подытожил он.

По словам Туза, в настоящее время около 60% граждан Украины остаются на своих рабочих местах, 40% – либо стали беженцами, либо потеряли работу.

О том, что украинцам не стоит покидать Европу ради того, чтобы вернуться на родину, говорила и вице-премьер Украины Ирина Верещук.

«Нам надо пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат... Если есть возможность, пока что остаться и перезимовать за границей... Мы понимаем, что ситуация будет лишь ухудшаться, и этой зимой нам надо выжить. Вот выживем, переживем зиму и дальше будем думать про все остальное», – заявила она в конце октября в эфире телемарафона «Единые новости».

Тем временем в ЕС понимают, что с приходом зимы, приток беженцев увеличится. В начале декабря глава МВД председательствующей в союзе Чехии Вит Ракушан заявил, что странам Европы следует к этому готовиться.

«Мы должны быть готовы к возможной следующей волне беженцев с Украины из-за зимы и разрушенной инфраструктуры в этой стране», – сказал он.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон ранее сообщила, что программа приема украинских беженцев в ЕС будет действовать минимум до марта 2024 года.

17 декабря по всей Украине объявили воздушную тревогу. На следующий сирены звучали в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

В субботу «Энергоатом», являющейся оператором украинских АЭС, заявил, что на Украине работают все девять атомных энергоблоков, но мощность одного из них решили ограничить.

«К сожалению, на данный момент мощность одного из энергоблоков ограничивают на 600 МВт», – говорится в сообщении Telegram-канала компании.

Такой шаг был необходим из-за «неготовности энергосистемы принять от него весь возможный объем электроэнергии», пояснили в организации. Это связано с повреждением инфраструктуры.

В пятницу, 16 декабря, «Укрэнерго» объявлял о ЧС в связи с повреждениями инфраструктуры. В тот же день замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что по всей Украине начались экстренные аварийные отключения электричества.

Уже 18 декабря оператор сообщил, что работа энергосистемы возобновляется. В Telegram-канале оператора указывается, что объем потребления электричества по сравнению с предыдущим днем увеличился. Подчеркивается, что у всех облэнерго есть лимиты потребления. Если они будут превышены, то придется использовать аварийные отключения.

Постепенно восстанавливают работу всех сервисов и киевские власти. Об этом в своем Telegram-канале рассказал столичный мэр Виталий Кличко.

«Город после последних обстрелов возвращает работу всех сервисов. В частности, полностью возобновлена ​​работа системы теплоснабжения столицы. Все источники теплоснабжения работают в штатном режиме. В течение дня коммунальщики будут работать по отдельным домам, где могут возникать локальные проблемы с теплом», – говорится в его сообщении.

В ремонте объектов принимают участие и США. 16 декабря руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что на Украину доставлена первая партия американского оборудования для экстренного ремонта сооружений энергосистемы. По данным Reuters, поставки обошлись Вашингтону примерно в $13 млн.

16 декабря Минобороны России сообщило, что военные нанесли массированный удар «по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины». Цель была достигнута, назначенные объекты поражены. Удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины Россия начала наносить с 10 октября в качестве ответа на теракт на Крымском мосту, который произошел 8 октября. Из-за этого власти страны не могут обеспечивать своих граждан постоянной подачей электричества, воды и тепла.

Удары по энергосистеме Украины в 2-3 раза замедлили поставки боеприпасов Киеву. Об этом заявил 16 декабря бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в эфире Первого канала.

«Сейчас мы точно понимаем, что удары по энергосистеме дают свои результаты: во-первых, где-то в два-три раза замедлился срок доставки боеприпасов, это ощущается на передовой», — утверждает он.

По его словам, на нескольких направлениях «плотность огня стала гораздо меньше».