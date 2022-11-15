Военная операция РФ на Украине. День 265-й

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен пленными с Россией нужно проводить по формуле «всех на всех». По его мнению, это касается и мирных жителей, которые переехали в Россию, и детей, которых Киев называет «перемещенными лицами».
«Мы должны объединиться ради единственно реальной модели освобождения пленников — «всех на всех», — сказал Зеленский, выступая на саммите G20 по видеосвязи.
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что не планирует встречаться с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на G20.
Премьер Индии Нарендра Моди призвал страны G20 способствовать поиску мирного решения конфликта на Украине. Он также заявил, что нынешняя проблема с нехваткой удобрений может вызвать катастрофический продовольственный кризис, с которым мир уже не сможет справиться.
На открытии торгов Московской биржи курс доллара снизился до 60,43 руб., евро вырос до 62,47 руб.
Глава КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон выступили за прекращение огня на Украине и возобновление мирных переговоров.
Такое заявление они сделали перед началом саммита.
Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Китая по ситуации на Украине ясна и последовательна: прекращение огня и боевых действий, возобновление диалога между Москвой и Киевом. Председатель КНР добавил, что международному сообществу нужно создать для этого условия, а Пекин будет продолжать играть по-своему конструктивную роль.
Макрон попросил Си Цзиньпина вернуть президента России Владимира Путина за стол переговоров по Украине.
На Бали в Индонезии проходит саммит G20.
Украинский президент Владимир Зеленский выступил перед представителями стран «двадцатки» и указал условия, при которых возможны переговоры с Россией.
Он выделил три пункта: Москва должна подтвердить территориальную целостность Украины, вывести свои войска с украинской территории и выплатить компенсацию за причиненный ущерб.
Президент Украины призвал провести международную конференцию, чтобы «укрепить ключевой элемент послевоенной архитектуры безопасности» и предотвратить повторение конфликта.
«Когда все антивоенные меры будут реализованы, стороны должны подписать документ, подтверждающий окончание войны», — резюмировал Зеленский.