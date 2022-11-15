Военная операция РФ на Украине. День 265-й

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен пленными с Россией нужно проводить по формуле «всех на всех». По его мнению, это касается и мирных жителей, которые переехали в Россию, и детей, которых Киев называет «перемещенными лицами».

«Мы должны объединиться ради единственно реальной модели освобождения пленников — «всех на всех», — сказал Зеленский, выступая на саммите G20 по видеосвязи.