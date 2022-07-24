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Политика

Военная операция на Украине. День 151-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 151-й день

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Сергей Бобылев/ТАСС
Власти подконтрольной ВС РФ части Запорожской области считают, что российская армия должна постоянно находиться в регионе, чтобы обеспечить безопасность. Тем временем в ЛНР сообщили, что в ночь на воскресенье ВСУ ударили по населенному пункту Красный луч из РСЗО HIMARS. АТОР подсчитала, что сейчас турпоток из России в Европу составляет несколько десятков тысяч вместо миллионов по сравнению с 2019 годом. «Газета.Ru» следит за происходящим.
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9:26

9:15

РИА «Новости» уточняет, что обстрел ВСУ повредил мост через Ингулец, сама ГЭС не пострадала.

9:05

Украинские военные вновь обстреляли район Каховской ГЭС и мост через реку Ингулец в Херсонской области — ТАСС со ссылкой на местные власти.

8:59

В ночь на воскресенье, 24 июля, ВСУ обстреляли населенный пункт Красный луч из РСЗО HIMARS, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СЦКК.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.45 по населенному пункту Красный Луч с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)».

8:52

На территории Курской области продлено действие желтого уровня террористической опасности еще на две недели — до 8 августа, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«За две прошедшие недели в Курской области не выявлено случаев диверсий и терактов. Благодарю сотрудников спецслужб и правоохранительных органов за работу, а жителей за бдительность! Но ситуация на границе не позволяет расслабляться: обстрелы со стороны Украины продолжаются».

Он призвал граждан сообщать в 112 о «подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах».

8:41

8:37

Значительно снизился турпоток из России в Европу, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, в этом году по сравнению с 2019 годом он сократился с миллионов до «нескольких десятков тысяч» поездок.

Она подчеркнула, что большинство российских туристов путешествуют либо по стране, либо уезжают отдыхать в Турцию. Тем не менее многие россияне следуют в европейские страны через Финляндию, а также летят туда через Стамбул и Дубай.

По словам главы АТОР, в 2019 году в каждую страну, за исключением Франции, Британии и стран Скандинавии, ездили с туристическими целями плюс-минус миллион туристов из России, а Европа в целом занимала лидирующее положение — то есть общий поток в европейские страны был больше, чем в одну Турцию. В 2020–2021 годах Европы практически не было на туристическом рынке из-за пандемии. А сейчас в связи с обострением отношений России и ЕС усложняется процедура получения визы и есть проблемы с транспортом, так как закрыто воздушное пространство для российских самолетов.

8:25

В Мелитополе российские системы ПВО отразили удар со стороны ВСУ — ТАСС со ссылкой на местные власти.

8:18

РИА «Новости» публикует видео с полей ЛНР, по которым попадали снаряды. По краям воронок, по данным агентства, выросли подсолнухи.

8:10

Постоянная дислокация российских военных на той части Запорожской области, что подконтрольна ВС РФ, «станет гарантом безопасности региона от попыток внешней агрессии и террора» со стороны Украины. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил представитель властей региона Владимир Рогов.

«Мы хотим, чтобы в нашем регионе были размещены военные базы на постоянной основе».

Более предметный разговор по этому вопросу можно будет вести, как отметил Рогов, после проведения референдума и вхождения Запорожской области в состав России.

8:04

Доброе утро, дорогие читатели. Сегодня 151-й день спецоперации России на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

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