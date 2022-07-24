«Нам жаль украинский народ». В России пообещали избавить украинцев от «антинародного режима»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия поможет Украине избавиться от «антинародного и антиисторического» режима. По его словам, попытки украинских властей сделать из России вечного врага Украины будут безуспешными. Лавров считает, что российский и украинский народ «продолжат жить вместе». Ранее министр допускал возобновление переговоров между Москвой и Киевом.

Россия поможет украинцам избавиться от «абсолютно антинародного и антиисторического режима», а после оба народа продолжат жить вместе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с представителями стран Лиги арабских государств.

«Нам жаль украинский народ, который заслуживает гораздо лучшего. Нам жаль украинскую историю, которая рушится у нас на глазах, и нам жаль тех, которые поддались государственной пропаганде киевского режима и тех, кто его поддерживает, нацеленной на то, чтобы Украина стала вечным врагом России», — заявил министр.

По его словам, такие попытки будут тщетными.

«Российский и украинский народ продолжат жить вместе. Мы обязательно поможем украинскому народу избавиться от режима, абсолютно антинародного и антиисторического», — добавил министр.

Ранее Лавров указывал, что Москва допускает возможность возобновления диалога по более широкому кругу вопросов, но все зависит от позиции украинских властей.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно называл русских и украинцев одним народом. Так, в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» он выражал уверенность, что «подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией». После начала военных действий на Украине Путин также подтверждал свой тезис. «Никогда не откажусь от своего убеждения, что русские и украинцы — это один народ», — подчеркивал он.

О смене режима в Киеве

В мае Лавров заявлял, что у России отсутствует цель сменить режим на Украине, это скорее «американская специальность».

Глава МИД РФ подчеркивал, что если украинский президент Владимир Зеленский прекратит отдавать «преступные приказы» военным, прикажет отпустить мирных граждан и прекратить сопротивление, то он «может принести мир».

В интервью 20 июля Лавров рассказал, что если западные страны продолжат поставлять Украине дальнобойное оружие, то географические задачи российских военных будут расширяться.

«Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво», — указал министр.

По его словам, Москва не может допустить, чтобы «на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский», находилось оружие, представляющее угрозу территории России, ДНР и ЛНР.

«Что касается специальной военной операции и географических координат, президент сказал очень четко, как вы его и процитировали: денацификация, демилитаризация — в том смысле, чтобы не было никаких угроз нашей безопасности, военных угроз с территории Украины, эта задача и остается», — уточнил он.

В свою очередь Зеленский призвал Запад не позволить заморозить конфликт.

Если Украина подпишет с Россией соглашение о прекращении огня, которое оставит под контролем Москвы часть территорий Украины, это спровоцирует начало еще большего конфликта, считает президент.

«Замораживание конфликта с Российской Федерацией означает паузу, которая дает Российской Федерации передышку для отдыха», — сказал украинский лидер.

По его словам, Россия не станет пользоваться этой паузой для смены направления в геополитике или для отказа от «претензий на бывшие советские республики».

Вывоз украинского зерна

Комментируя решение вопроса с вывозом украинского зерна из заблокированных морских портов, Лавров рассказал, что кроме России и Турции суда с продовольствием в Черном море будет сопровождать еще один участник, которого определят позднее,

«В Стамбуле нам удалось достичь договоренности: Украина занимается разминированием, выпускает корабли в открытое море, Россия, Турция и еще один участник, который будет определен, сопровождает судно до Босфора», — сказал глава МИД.

Он также отметил, что меморандум РФ — ООН, подписанный одновременно с соглашениями в Стамбуле, «обязал генерального секретаря ООН запустить процесс, убедить западные страны и добиться от них решения о снятии всех ограничений», наложенных на экспорт российского зерна.