Военная операция РФ на Украине. День 138-й

❗️Силы РФ, ДНР и ЛНР освободили село Богородичное в ДНР, ведется организация мощного плацдарма для наступления на Славянск, сообщил источник ТАСС.
После обвала курса рубля в марте на фоне специальной военной операции на Украине в России сильнее всего подорожала капуста — в три раза, сообщает РБК.
Журналисты анализировали данные Росстата о 798 потребительских товарах и услугах из официальной статистики РФ, составив топ-10 самых подорожавших товаров этой весны.
Мэр Мариуполя Константин Иващенко — благодаря запуску регулярного железнодорожного пассажирского сообщения по ветке Мариуполь-Волноваха отлажена также логистическая связь с Донецком.
❗️Силы ДНР, ЛНР и России взяли под контроль Владимировку и Триполье в Донецкой Народной Республике, сообщила Народная милиция ЛНР.
Села расположены на северо-востоке территории ДНР.
Единороссам посоветовали найти аналогии между Донбассом, Сталинградской и Полтавской битвами, сообщает газета «Коммерсантъ».
Соответствующие рекомендации по работе с избирателями депутаты Госдумы от «Единой России» получили от партийного руководства, говорится в материале.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил мнение, что Европа проигрывает в «битве нарративов» по военной операции России на Украине. Такие выводы он сделал по итогам встречи министров иностранных дел G20.
«Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше. Как ЕС, мы должны и дальше опровергать российскую ложь и военную пропаганду, разъясняя, кто несет ответственность за агрессию и, следовательно, за ее последствия», — заявил он.
Глава евродипломатии Жозеп БоррельPhilipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press