«Не оставлять законопроекты на осень»: что обсудит Госдума на внеплановом заседании

За две недели на рассмотрение Госдумы поступило 86 инициатив. Чтобы не откладывать их на осень, Совет ГД решил провести внеочередное заседание парламентариев 15 июля, рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. При этом депутатам не предоставили информацию о повестке собрания, пишут «Ведомости».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил, почему необходимо внеочередное пленарное заседание парламентариев, назначенное на 15 июля.

«На нем планируется рассмотреть инициативы правительства и депутатов по поддержке граждан и экономики», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

По словам Володина, с 4 июля на рассмотрение депутатов поступило 42 законопроекта, за две недели в общей сложности — 86. «Наша задача — не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее. В первую очередь речь идет о мерах поддержки экономики, а также социальной защите граждан и военнослужащих», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Внеочередное заседание нижней палаты парламента пройдет в 12:00 (по мск), сразу после собрания Совета Госдумы. Весенняя сессия Госдумы завершилась 7 июля.

С 11 июля, согласно «календарю работы» депутатов, парламентарии возвращаются в свои регионы для работы с избирателями. Многие уже разъехались.

Один из них в комментарии «Ведомостям» сказал, что был «ошеломлен» необходимостью резко возвращаться в Москву. Он отметил, что работает на юге России, откуда добраться можно только на поезде или автобусе, так как перелеты из-за спецоперации на Украине запрещены. Он также отметил, что некоторые его коллеги уехали в Крым, а билетов из региона и обратно уже нет.

По данным издания, о предстоящем сборе членов нижней части парламента не предупредили и заместителей Володина. «Повестку нам еще не предоставили, и я думаю, что она будет очень короткой», — сказал один из вице-спикеров Госдумы.

Координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев сообщил «Ведомостям», что «не знает повестку Совета» и не понимает, будет она направлена на вопросы внутренней политики или коснется внешних вопросов. При этом он «сам не понял», зачем нужно внеочередное заседание.

Источник в аппарате Госдумы рассказал изданию, что могла накопиться «какая-то критическая масса непринятых законопроектов в сфере экономики и финансов, которые к осени могут быть запоздалыми, поэтому Госдума и должна их срочно выпустить».

Другой собеседник отметил, что экстренное собрание имеет смысл, если Госдума намерена передать свои полномочия другому органу, например, правительству, «остальное можно было бы решить в плановом порядке».

В начале недели ожидается, что правительство внесет на рассмотрение депутатов пакет законопроектов, необходимых на фоне «санкций и проведения спецоперации» России на Украине, утверждает еще один собеседник издания. Он уточнил, что именно поэтому парламентариев предупредили заранее, чтобы они успели вернуться из своих регионов.

«Коммерсантъ» узнал некоторые темы предстоящего заседания. В неполном перечне указаны законопроекты об антимонопольном регулировании цифровых рынков, информационном обмене между МВД и Центробанком, о смягчении условий содержания осужденных за тяжкие преступления, обеспечении безопасности критической информационной инфраструктуры России. Также в него входят инициативы, которые затрагивают вопросы взаимодействия граждан с госорганами.

По данным «Коммерсанта», внеочередное заседание не связано со спецоперацией России.

Экстренные собрания были проведены и в 2021 году. В прошлом году после окончания весенней сессии Володин собирал парламентариев дважды. Это решение он объяснял тем, что процесс рассмотрения законов «не должен стоять на месте», а инициативы нужно отправлять в рассылку для того, чтобы получить отзывы в установленный срок.