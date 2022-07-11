Газ, золото и нефть: ЕС готовит седьмой пакет санкций против России

В ЕС больше месяца обсуждается седьмой пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине. Bloomberg сообщает, что уже в ближайшие недели Брюссель представит новые меры против России. Они могут включать ограничение цен на нефть и эмбарго на золото.

В ближайшие недели Евросоюз может предложить новый – уже седьмой – пакет санкций против России из-за спецоперации России на Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что сейчас европейские страны обсуждают механизмы ограничения верхних цен на российскую нефть. По оценкам собеседников Bloomberg, вряд ли решение по этому вопросу появится в ближайшее время.

Также некоторые члены ЕС настаивают на расширении ограничений на газ, поставляемый из России, но большинство государств, входящих в союз, против. Агентство обращает внимание, что ранее уже сообщало о возможном включении в новый пакет санкций ЕС ограничения на импорт российского золота, поправки в нынешние рестрикции и пополнение «черного списка» физических и юридических лиц.

Евросоюз начал вводить новые санкции с конца февраля – после того, как 24 февраля Россия начала спецоперацию на территории Украины. С тех пор ЕС провел шесть раундов ведения ограничений, которые затронули банковскую сферу, энергоносители, представителей власти, СМИ и др.

Последний пакет санкций вступил в силу в июне. Брюссель ввел частичное эмбарго на импорт российской нефти. Эту меру страны ЕС согласовывали больше месяца. Ограничения также затронули 65 физических и 18 юридических лиц из России, в том числе Национальный расчетный депозитарий (выступает платежным агентом по еврооблигациям).

В том же месяце МИД Польши сообщил, что подготавливается седьмой пакет рестрикций. Замглавы ведомства Павел Яблоньский в комментарии РИА «Новости» заявил, что ограничения против российского газа и банков следует ужесточить.

По его мнению, санкции должны затронуть и экспорт технологий в Россию. Дипломат также посоветовал не только замораживать, но и конфисковывать российские активы в ЕС. Он добавил, что «по этому вопросу уже ведется работа».

6 июля стало известно, что в рамках седьмого пакета санкций европейские страны могут ввести запрет на импорт российского золота. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель. В конце июня эта инициатива активно обсуждалась на полях саммита G7. В итоговом коммюнике лидеры «семерки» указали на продолжение переговоров по ограничению цен на российскую нефть. Планируется ввести запрет на транспортировку топлива морем, если его стоимость превышает установленный лимит.

Незадолго до саммита правительство Великобритании анонсировало введение запрета на импорт российского золота. В заявлении было указано, что драгоценный металл является одним из основных экспортных товаров России. Кроме того, золото является популярным среди «олигархов» вложением своих средств, чтобы избежать финансовых последствий международных санкций.

К такой мере присоединились также США, Канада и Япония. Запрет не распространяется на добытое в России золото, которое вывезли за пределы страны до 28 июня.

При этом санкции против России спровоцировали энергетический кризис в ЕС. Так, «Газпром» сократил поставки, так как не удалось вовремя вернуть газовую турбину, которая была отправлена на ремонт в Канаду. Многие немецкие политики призывают местных жителей меньше потреблять газа, чтобы у страны сохранялись как можно дольше накопленные ресурсы.

Российские власти считают, что введенные ограничительные меры незаконны. В Кремле отмечали, что на страну приходится «самая большая в истории санкционная нагрузка».

Российский президент Владимир Путин счел эти меры «безумными и бездумными», назвал санкции «экономическим блицкригом» против России. Он также отмечал, что санкции и ограничения против российских энергоресурсов наносят больше ущерба тем, кто их вводит:

«Результат таких действий – это рост цен на газ на спотовом рынке и увеличение стоимости энергоресурсов для конечных потребителей, в том числе домохозяйств», – подчеркнул он.