Спецоперация на Украине. День 23-й

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил на десять лет запретить работать в России покинувшим страну зарубежным компаниям, если они не возобновят свою деятельность до первого мая текущего года — РИА «Новости».
Евросоюз потеряет более €500 млрд в случае прекращения сотрудничества с Россией. Об этом ТАСС заявил глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.
Число эвакуированных в Россию из Донбасса и с Украины беженцев превысило 300 тысяч, сообщил источник ТАСС.
В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что ВСУ обстреляли из тяжелой артиллерии поселок Фрунзе в Луганской Народной Республике.
Генеральный директор Главной ассоциации строительной индустрии Германии Тим Оливер Мюллер предупредил о возможной нехватке стройматериалов из-за событий на Украине — ТАСС со ссылкой на Funke.
По его словам, в условиях санкций в ФРГ возникли проблемы с поставками таких важных строительных товаров, как, например, шурупы и гвозди.
❗️ Единороссы подготовили поправки об уголовной и административной ответственности за фейки о работе любых госорганов РФ за рубежом, заявил Хинштейн — ТАСС.
По его словам, эти нормы коснутся в том числе Росгвардии, МЧС, а также российских посольств.
Правительство Японии разрешило принимать украинских беженцев, у которых нет проживающих в стране поручителей, то есть родственников или знакомых — ТАСС.
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения техники и складов украинских войск с помощью ударных беспилотников.
В представительстве ДНР в СЦКК сообщили о гибели четырех мирных жителей в результате обстрела Донецка ВСУ.