Спецоперация на Украине. День 17-й

❗️Служба безопасности Украины (СБУ) задерживает в Киеве оппозиционных журналистов и общественных деятелей. Об этом сообщили родственники и знакомые пропавших, передает «Лента.ру».
Похищен, среди прочих, киевский писатель и журналист Ян Таксюр. Он пропал 10 марта после визита СБУ. Задержан также политолог и публицист Дмитрий Джангиров.
Сын Яна Таксюра Илья заявил «Ленте», что накануне украинские спецслужбы пришли домой к журналисту, начали в квартире обыск и похитили деньги. Его местонахождение родным не сообщают, о предъявленных обвинениях неизвестно.
«Мать ходила в офис СБУ, спрашивала про отца. Ей сказали, что ничего не знают про него. Короче, тушуются. Где его содержат — неизвестно. Обвинения нет, нет фамилий тех, кто отца задержал. Сейчас друзья семьи ищут адвоката», — рассказал Илья Таксюр.
Минфин США: запрет на импорт в США алкоголя и морепродуктов (водки и икры) из России вступит в силу с 25 марта
Минобороны РФ показало видео уничтожения бронетехники ВСУ ударными вертолетами Ка-52 — видео
«Нанесение авиационных ударов выполнялось парами с малых и предельно малых высот. Для уничтожения объектов ВСУ применялись управляемые и неуправляемые авиационные ракеты. Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации», — говорится в сообщении военного ведомства.
Мэр Львова Андрей Садовый пригрозил неправильно припарковавшим авто украинцам, передать их машины на военные нужды.
«Уберите машины самостоятельно, если нет, мы их заберем эвакуатором, вы их будете достаточно долго искать. И я не исключаю, что некоторые из них мы заберем для вооруженных сил», — передает его слова RT.