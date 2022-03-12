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Политика

Спецоперация на Украине. День 17-й

Онлайн-трансляция 17-го дня военной спецоперации России на Украине

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РИА «Новости»
Идет 17-й день военной спецоперации России на Украине. Минобороны РФ опубликовало карту перешедших под контроль Вооруженных сил территорий. Тем временем группа Pink Floyd удаляет все свои песни из российских музыкальных сервисов, а США ввели санкции против Геннадия Зюганова и детей Дмитрия Пескова. 14 марта в РФ заблокируют Instagram. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:12

❗️Служба безопасности Украины (СБУ) задерживает в Киеве оппозиционных журналистов и общественных деятелей. Об этом сообщили родственники и знакомые пропавших, передает «Лента.ру».

Похищен, среди прочих, киевский писатель и журналист Ян Таксюр. Он пропал 10 марта после визита СБУ. Задержан также политолог и публицист Дмитрий Джангиров.

Сын Яна Таксюра Илья заявил «Ленте», что накануне украинские спецслужбы пришли домой к журналисту, начали в квартире обыск и похитили деньги. Его местонахождение родным не сообщают, о предъявленных обвинениях неизвестно.

«Мать ходила в офис СБУ, спрашивала про отца. Ей сказали, что ничего не знают про него. Короче, тушуются. Где его содержат — неизвестно. Обвинения нет, нет фамилий тех, кто отца задержал. Сейчас друзья семьи ищут адвоката», — рассказал Илья Таксюр.

9:07

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Виталий Аньков/РИА «Новости»
9:01

Минобороны РФ показало видео уничтожения бронетехники ВСУ ударными вертолетами Ка-52 — видео

«Нанесение авиационных ударов выполнялось парами с малых и предельно малых высот. Для уничтожения объектов ВСУ применялись управляемые и неуправляемые авиационные ракеты. Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации», — говорится в сообщении военного ведомства.

8:55

ТАСС: в ДНР заявили, что полное разминирование в Донбассе может занять десятки лет.

8:51

Мэр Львова Андрей Садовый пригрозил неправильно припарковавшим авто украинцам, передать их машины на военные нужды.

«Уберите машины самостоятельно, если нет, мы их заберем эвакуатором, вы их будете достаточно долго искать. И я не исключаю, что некоторые из них мы заберем для вооруженных сил», — передает его слова RT.

8:15

Доброе утро, дорогие читатели. Мы продолжаем вести онлайн-трансляцию событий на Украине. Российская военная спецоперация продолжается уже 17-й день.

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