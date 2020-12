Непримиримый Трамп и скандал в ЕС: что пишут телеграм-каналы

Приближается день инаугурации нового президента США, а половина страны, кажется не намерена признавать Джо Байдена новым главой государства.

Реклама

Так, только 25 из 249 республиканцев в палате представителей и сенате конгресса США признают победу Байдена на президентских выборах. Но все не так однозначно, успокаивает «Доктор прописал».

«Опрос был проведен The Washington Post, — пишет телеграм-канал. — Открыто победу Байдена признают 25 конгрессменов и сенаторов, двое считают победителем Трампа, а остальные 222 не дали четкого ответа на вопрос о том, кто по их мнению выиграл выборы.

О готовности признать Байдена законным президентом, если за него 14 декабря проголосует коллегия выборщиков, открыто заявляют 30 республиканцев

Девять законодателей выступили категорически против попыток Трампа оспорить итоги выборов, восемь усилия действующего президента поддержали, еще 232 также не смогли ответить на поставленный вопрос.

Какой вывод делает The Washington Post? Однопартийцы боятся Трампа. Запугал их настолько, что ни «да», ни «нет» сказать не могут, мычат что-то нечленораздельное».

«Мейстеру» же перипетии в США неожиданно напомнили царскую Россию.

«Александр I, вступая на российской престол, сказал, что при нем все будет «как при бабушке», имея в виду Екатерину II. Так и Джозеф Байден активно дает понять, что при нем все будет как при Обаме. Джен Псаки, четыре года назад бывшая официальным представителем Госдепартамента, станет пресс-секретарем Белого Дома – это яркий, но далеко не единственный тому пример.

Во время и сразу после избирательной кампании многие злословили, что в случае, если демократ выиграет выборы, это будет администрация Камалы Харис, а не Джозефа Байдена. На данный момент это больше похоже на слегка обновленную администрацию Барака Обамы.

Для России это, безусловно, плохо. Думаем, не надо напоминать, насколько испортились отношения между двумя странами с 2008 по 2016 год. Бог с ней, с Псаки, в конце концов, она просто озвучивает ту позицию, которую формируют совсем другие люди, а вот найти большего русофоба в окружении Обамы, чем Тони Блинкен – надо постараться. Четыре года назад он был замом у Хиллари Клинтон, сейчас же сам займет ее кабинет и возглавит внешнюю политику США. Пару войн во имя демократии можно считать неизбежными», — делает вывод канал.

РИАN тем временем продолжает следить за активностями американских IT-гигантов.

Так, Facebook подписал соглашения с крупнейшими британскими медиа, которые будут поставлять новости для соцсети, заметил канал.

«Уже в январе в мобильном приложении Facebook в отдельном разделе будут публиковаться британские национальные и местные новости от изданий The Economist, The Guardian, The Independent, The London Evening Standard, Liverpool Echo и других.

Интересно, когда новостная лента Facebook дойдёт до России и с какими медиа соцсеть предпочтёт сотрудничать? Вопрос риторический», — отмечает канал.

Никита Кричевский в своей «Антискрепе» пишет про скандал с движением против сексуального насилия Time's Up.

«NYP утверждает, что в 2018 году 38% всех собранных пожертвований оно потратило на зарплаты своим сотрудникам.

Time's Up собрала более $3,7 млн в качестве пожертвований. Из них более $1,4 млн потрачены на зарплаты и только $312 тыс - на фонд юридической поддержки жертв сексуальных домогательств. Более $940 тыс потрачено на юридические расходы, $288 тыс - на рекламу, $157 тыс - на конференции, $112 тыс - на PR-компанию, $58 тыс - на путешествия.

Пытливый русский ум тут же подскажет, что юррасходы, реклама и PR-компания не обошлись без откатов и, по-видимому, будет прав. Так что 38% пожертвований для самообогащения - лишь надводная часть айсберга.

Чем, кстати, не аргумент для русского экивочного оправдания? Мол, раз уж у них там в Америке такой бардак и растраты, то что говорить про нас?», — неожиданно поворачивает тему профессор.

В свою очередь ИА «Стекломой» рассказывает про другую трагикомичную историю — о том, как брюссельские правоохранители накрыли наркотическую гей-оргию с участием чиновников Евросоюза.

Суть тут в лицемерии, уверен канал.

«Есть человек — уважаемый (наверное) и не самый последний во властной иерархии чиновник с прекрасным образованием, стабильным доходом и неплохими связями в различных важных кабинетах. Вот он выступает в Европарламенте или даёт интервью какому-нибудь Euronews о недопустимости нарушения режима ограничений, о преступных действиях ковид-диссидентов, которые своими митингами ставят под угрозу здоровье и жизни граждан Евросоюза. Он выступает в маске и соблюдает социальную дистанцию — ему тяжело говорить, пот застилает глаза. Но он держится, всем своим видом демонстрируя торжество «европейской осознанности» над «дремучей азиатчиной».

Но вот рабочий день заканчивается — и тот же самый человек превращается в развратную двуличную личность (термин заменен. — «Газета.Ru»), плюющую на все постулируемые (проповедуемые?) им самим нормы и ограничения. Спору нет, в других странах (включая нашу) такого, к сожалению, хоть отбавляй. Но позвольте, чем же тогда уважаемый чиновник Европарламента отличается от, скажем, жителя провинциального городка в Индии, который понимает важность соблюдения режима безопасности только при помощи бамбуковой палки в руках солдата?

Впрочем, отличия всё же есть: житель индийского провинциального городка, скорее всего, не употребляет наркотики и не участвует в гей-оргиях», — иронизирует канал.

Ну и в заключении об утрате.

«Умер Виктор Владимирович Понедельник. Последний из состава, взявшего 60 лет назад первый Кубок Европы (в ЧЕ турнир преобразовали несколько спустя), — вспоминает «Адекват». — Очень сильно не доиграл - закончил в 29, астма вещь такая. По относительной результативности за сборную, в среднем больше двух голов за каждые три матча, тем не менее с большим отрывом кроет всех остальных наших бомбардиров. Много десятилетий был одним из самых качественно мыслящих наших футбольных обозревателей. Вечная память».

На этом все. До следующей недели...