«План Сталина-Гитлера»: постпред Украины обвинил СССР в развязывании войны

Начало Второй мировой войны 1 сентября 1939 года было далеко от первоначальной версии плана, якобы разработанного фюрером Третьего Рейха Адольфом Гитлером совместно с лидером Советского Союза Иосифом Сталиным. Об этом украинский постпред при ООН Сергей Кислица заявил на торжественном заседании Генассамблеи ООН, посвященном памяти жертв Второй мировой, передает ТАСС.

По словам дипломата, украинцы и поляки были в числе первых жертв «плана Сталина-Гитлера», согласно которому немецкие войска шли с Запада, а советские — с Востока, по территории Польши и Западной Украины.

Кислица также обвинил советские войска в убийствах тысяч украинцев во время оккупации и «еще больше — во время отступления в 1941 году».

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Однако большинство представителей, бравших слово на заседании, высоко оценили вклад СССР в победу над нацизмом.

«Только русские потеряли в этой войне более 20 млн человек, и народ Израиля никогда не забудет подвиг и жертву русского народа», — заявила израильская постпред.

Индийский постпред поблагодарил РФ за проведение парада Победы на Красной площади 9 мая 2020 года. «Гордимся тем, что наш министр обороны присутствовал на этом параде», — заявил дипломат.

Российский постпред Василий Небензя призвал вечно чтить память «тех, кто положил свои жизни на алтарь Победы» — павших в боях, умерших от ран и голода, и всех узников концлагерей и военнопленных, замученных до смерти.

«Никогда не забудем жертву Советского Союза, потерявшего в этой войне на уничтожение 27 млн человек, две трети из которых были гражданским населением», — добавил дипломат.

Он подчеркнул, что памятные мероприятия проводятся не с целью «увековечивания ненависти», а для усвоения уроков истории и поддержания мира совместными силами.

1 сентября президент России Владимир Путин назвал «коллаборационистами сегодняшнего дня» тех, кто соглашается с переписыванием истории Второй мировой войны. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая с речью в городе Велюнь на мероприятиях, приуроченных к 81-й годовщине нападения фашистской Германии на Польшу, возложил ответственность за начало Второй мировой войны как на Германию, так и на СССР.

А в январе украинский президент Владимир Зеленский выразил поддержку Польше в историческом споре с РФ. Зеленский выразил солидарность с позицией официальной Варшавы, согласно которой Вторую мировую войну и Холокост вызвало заключение пакта Молотова-Риббентропа.

В июне в журнале The National Interest была опубликована статья Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим». В ней российский президент говорил об обстоятельствах вторжения немецких войск в Польшу. Глава государства подчеркнул, что нападение 1 сентября лежит целиком на совести тогдашнего польского руководства. Варшава, добавил Путин, помешала заключить англо-франко-советский военный союз.