«Алиев проявил понимание»: Путин попросил сберечь церкви в Карабахе

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается, а обстановка на линии соприкосновения спокойная – констатировал президент России Владимир Путин в телефонных разговорах с премьером Армении Николом Пашиняном и азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

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Политики обсудили практические аспекты реализации договоренностей, указанных в трехстороннем заявлении по Нагорному Карабаху, подписанном 9 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, в беседе с Алиевым Путин обратил внимание, что в карабахских районах, отошедших Азербайджану, расположены христианские храмы и монастыри.

«В этой связи он подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности этих святынь. Президент Азербайджана проявил на этот счет понимание и сказал, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона», — указывается в сообщении Кремля.

За несколько часов до того, как Путин указал Алиеву на важность сохранности христианских святынь в Арцахе, Армянская апостольская церковь сообщила, что в городе Шуши вандалы осквернили внешние и внутренние стены местного собора Святого Христа Всеспасителя.

Путин в ночь на вторник, 10 ноября, сообщил о размещении российских миротворцев в зоне конфликта в Карабахе — вдоль коридора, соединяющего регион с Арменией, а также вдоль линии соприкосновения. Лидеры Армении и Азербайджана подтвердили достижение соответствующего соглашения.

При этом Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях, уточнил президент России.

«Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческий контингент Российской Федерации, — пояснил Путин.

— Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев».

Кроме того, стороны договорились об обмене военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших, а также условились разблокировать все экономические и транспортные связи региона.

«Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов Пограничной службы России», — уточнил Путин.

Алиев отметил особую роль России в урегулировании карабахского конфликта и поблагодарил Путина за личное участие.

Президент Азербайджана также назвал даты возвращения под контроль Баку Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

«Агдамский район будет возвращен до 20 ноября, Кельбаджарский район — до 15 ноября, Лачинский район — до 1 декабря», — уточнил политик, зачитывая подписанное им совместное заявление.

В свою очередь, Пашинян назвал достигнутую договоренность «трудным решением».

«Мы за считанные дни могли потерять Степанакерт, а после этого мы бы потеряли Аскеран и Мартакерт. При утрате этих городов более 20 тысяч солдат и офицеров оказались бы в кольце с перспективой гибели или пленения, падение Карвачара и Кашатага были бы неизбежны», — указывал премьер.

Армянский лидер также сообщил, что жители НКР смогут посещать Армению через созданный транспортный коридор. По его словам, безопасность передвижения по данному коридору будет обеспечена российскими миротворцами.

Позднее — днем 14 ноября, вертолеты Воздушно-космических сил России Ми-8 и Ми-24 сопроводили воинские колонны миротворческих подразделений, которые совершали марш в Карабах. Об этом сообщает сайт Минобороны РФ.

«Летчики вертолетной эскадрильи выполнили задачи по прикрытию и сопровождению колонн миротворческих сил, совершающих марши по маршрутам с аэродрома Эребуни в населенные пункты Горис и Степанакерт», — говорится в сообщении военного ведомства.

Российские вертолеты осуществляют воздушный мониторинг и контролируют прекращение военных действий в зоне конфликта, а также выполняют доставку материально-технического имущества и личного состава.

По словам Путина, число жертв карабахского конфликта превысило 4 тыс. человек, ранены более 8 тыс. человек, число беженцев измеряется десятками тысяч.

В ходе столкновения были разрушены многие культурные объекты и гражданская инфраструктура.

В соответствии с этими договоренностями, миротворческая группировка должна состоять из 1 960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобилей и другой техники. Российские миротворцы будут находиться в Нагорном Карабахе пять лет.

По истечении этого срока их пребывание там может быть автоматически продлено на аналогичный период при условии, что ни одна из сторон за шесть месяцев до истечения срока не выразит намерение отменить это положение.

В рамках операции на территории непризнанной республики будет сформирован миротворческий центр по контролю за прекращением огня.