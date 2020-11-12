«Мы победим!»: СМИ сообщают о планах Трампа баллотироваться в 2024 году

Президент США Дональд Трамп 11 ноября поддержал переизбрание главы Национального комитета Республиканской партии Ронны Макдэниел на ее пост.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, так глава Белого дома готовит почву, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента 2024 года.

«Я рад сообщить, что я полностью поддержал и одобрил Ронну МакДэниел, чтобы она продолжила возглавлять Национальный комитет Республиканской партии. Набрав 72 МИЛЛИОНА голосов, мы получили больше голосов, чем любой действующий президент в истории США — и мы победим!» — написал Трамп в своем Twitter.

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Члены Национального комитета должны встретиться в январе, чтобы проголосовать за кандидатов на пост председателя. Голосование станет показателем, насколько Дональд Трамп сохранил свое влияние внутри Республиканской партии.

Источник Reuters сообщает, что президент уже сообщил приближенным о своем намерении баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Объявить о решении Трамп может в конце года.

Ранее об этом же сообщил Axios со ссылкой на источники. Агентство сообщило, что эта информация — важный индикатор того, что Трамп уже осознал свое поражение на текущих выборах, несмотря на его заявления о готовности бороться до конца и оспаривать результат в суде.

Конституция США позволяет одному и тому же человеку занимать пост президента не более двух сроков (независимо от того, подряд или с перерывом). По информации издания, достаточно большое количество республиканцев рассматривает возможность участия в президентской гонке 2024 года, в том числе и вице-президент Майк Пенс.

Как отмечает Reuters, обычно проигравший на выборах кандидат не влияет на выборы главы Национального комитета. Официально результаты выборов еще не объявлены, однако американские СМИ уже отдали победу Джо Байдену. Дональд Трамп оспаривает итоги голосования и не собирается признавать поражение.

Бывший вице-президент опережает своего соперника на 5,1 млн голосов. Всего он набрал более 80 млн. голосов, что стало рекордом за всю историю США. По количеству голосов выборщиков Байден уже преодолел нужную планку. Как следует из подсчетов Reuters, у него 279 голосов выборщиков при необходимых для победы 270 голосов. У Трампа — 217. Politico присуждает бывшему вице-президенту 290 голосов.

Глава Белого дома практически сразу отказался признавать победу своего конкурента. В истории США еще ни один из проигравших кандидатов на пост президента не отказывался признать итоги выборов. Обычно с публичным заявлением о признании поражения кандидаты выступают сразу после того, как их соперники набирают 270 голосов выборщиков.

Президент утверждает, что республиканских наблюдателей не пускали на участки в Мичигане, а в Пенсильвании были учтены незаконные бюллетени. Его штаб выступил за пересчет голосов в Джорджии и других штатах, где отрыв Байдена от Трампа составил менее 0,5 процентного пункта.

Избирательный штаб президента уже пытается оспорить результаты выборов в судах. Соответствующие иски поданы в Пенсильвании, Мичигане, Неваде и Джорджии. 10 ноября Трамп написал в своем Twitter, что в этом направлении уже «есть большой прогресс», и результаты американцы увидят на следующей неделе.

Однако каких-либо доказательств ни сам президент, ни его юристы пока публично не предоставили. Адвокаты Трампа не выиграли судебные разбирательства в ключевых штатах, победу на которых одерживает Байден, — это Мичиган, Пенсильвания, Аризона, Джорджия и Невада. В некоторых случаях команда Трампа не предоставила доказательств, необходимых для признания бюллетеней недействительными. В других случаях команда президента даже не отправляла нужные документы.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин, шансов на положительный исход разбирательств у Трампа все равно нет.

«По закону, если разрыв составляет менее половины процента, то голоса будут пересчитываться, это и без его исков будет, скажем, в штате Джорджия. Но, как правило, эти пересчеты показывают, что разница может быть в 300, ну в 500 голосов, но не больше. Поэтому, может быть, ему где-то удастся добиться, даже допустим, если он добьется перевеса в Пенсильвании в свою пользу, что очень большой штат с точки зрения выборщиков — там 20 выборщиков — но все равно ему будет мало», — отмечает эксперт.

Отрыв между кандидатами достаточно большой: чтобы его устранить, Трампу необходимо добиться пересчетов сразу в нескольких штатах и в каждом из них получить десятки тыс. новых голосов. Вместе с тем в Аризоне, например, в иске команды Трампа утверждалось, что сотрудники избирательных участков «неправильно отклонили» менее 200 бюллетеней. То есть даже в случае удовлетворения иска максимум, на что мог бы рассчитывать президент — это 200 голосов, при условии, что во всех этих бюллетенях проголосовали за него.

В Пенсильвании же представители штаба Трампа ссылаются на то, что местные власти незаконно продлили сроки рассмотрения почтовых бюллетеней, а наблюдателей от республиканцев не допустили к избирательным участкам. Как сообщает «Русская служба Би-би-си», речь идет о примерно 8 тыс. бюллетеней — даже если их признают недействительными, это никак не повлияет на результаты голосования в штате.

«Если бы у них были обоснованные юридические претензии, которые одним махом повлияли бы на тысячи голосов, они бы их задействовали. Не имея этого, они надеются, что серия маленьких побед, если таковая будет, в конечном итоге приведет к чему-то значительному», — сказал Politico Ричард Пилдес, эксперт по избирательному праву, преподающий в школе права Нью-Йоркского университета.

Как сообщает издание со ссылкой на источники в Республиканской партии, сообщения о фальсификациях являются, по большому счету, политической игрой. Цель этой стратегии заключается не только в том, чтобы подорвать легитимность победы Джо Байдена, но также мобилизовать сторонников для участия во втором туре выборов в сенат в Джорджии. Там победитель не определился и, с большой вероятностью, именно от результатов выборов в Джорджии будет зависеть, кто получит контроль над верхней палатой конгресса. Кроме того, сообщения о фальсификациях призваны посеять зерна сомнения в легитимности выборов в рядах сторонников Республиканской партии, пишет Politico.

По мнению Александра Дынкина, Трамп, ведя борьбу за пересчет голосов, действительно, преследует не только цель повлиять на результаты выборов.

«[Он пытается] посылать сигнал своему электорату, что не надо падать духом, надо продолжать консолидироваться вокруг Республиканской партии и смотреть вперед на выборы 2022 года [в конгресс] и 2024 года», — считает эксперт.

Намерения президента США оспаривать результаты уже публично поддержали лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл, генеральный прокурор Уильям Барр. Бывший президент-республиканец Джордж Буш-младший также заявил, что Трамп имеет право добиваться пересчета голосов.

Тактика, выбранная республиканцами, похоже, уже работает, во всяком случае в вопросе доверия к прозрачности процедуры. Согласно результатам опроса Politico, 70% сторонников Республиканской партии заявили, что не верят, что выборы прошли справедливо. До дня голосования так отвечали всего 35%.

Еще до выборов Трамп заявлял, что уже собрал команду юристов, которая готова к оспариванию результатов. Президент утверждал, что досрочное голосование по почте даст возможность для массовых фальсификаций, и, соответственно, глава Белого дома и его команда готовились дать бой в случае своего поражения. Однако какой-либо стратегии по оспариванию результатов пока не видно.

Тем временем, предвыборный штаб Джо Байдена также намерен обратиться в суд. Бывший вице-президент недоволен тем, что глава федеральной администрации общих служб США не спешит с началом процесса передачи власти. Формальным объявлением результатов выборов правительством считается именно подписание главы этого ведомства документов на передачу власти.