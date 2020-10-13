«А что думаешь ты?»: Зеленский задаст украинцам 5 вопросов

Народовластие по-украински

По словам главы государства, участникам «всенародного опроса» будет предложено дать ответы на пять вопросов. Однако каких — пока неизвестно. Зеленский лишь сообщил, что это будут вопросы «о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, о чем нас раньше никогда не спрашивали».

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«Не политика из высоких кабинетов, не независимых экспертов из телешоу, не агентов из других государств.

Едва ли не впервые в истории независимости мы спросим: «А что думаешь ты?»

Почему твой ответ важен? Потому что будет так, как решишь ты», — пообещал глава государства украинским гражданам.

Обращение к народу было сделано в официальной обстановке, однако нельзя не отметить, что говорил Зеленский в своем предвыборном стиле: с улыбкой, эмоцией и обращением к избирателю на «ты». Такая форма диалога, вероятно, была выбрана не случайно. Желание провести «всенародный опрос» прямо перекликается с одним из главных предвыборных обещаний Зеленского: устроить на Украине «народовластие».

«Мой первый законопроект [будет] — «О народовластии». В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии. В современной Украине это должно происходить с максимальным использованием новейших технологий», — гласил первый раздел предвыборной программы тогда еще кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Реальность сложилась не так, как обещал будущий украинский лидер. Главе государства потребовалось больше года, чтобы внести «первый» законопроект на рассмотрение Верховной Рады.

Законом же он не стал до сих пор. Проект прошел первое чтение в парламенте еще в июне, хотя и подвергся серьезной критике со стороны экспертного сообщества. Юристы указывают, что прописанная в законопроекте процедура проведения референдума слишком сложна. При этом отсутствие возможности проведения местных референдумов ставит вопрос: какой смысл власти вкладывают в предложенное ими понятие «народовластие»?

Даже в таком спорном виде законопроект в силу вступит совсем не скоро. Как заявил сегодня первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, второе чтение и окончательное принятие законопроекта состоится только в ноябре.

Если это не референдум, то что?

Все это значит, что анонсированный Зеленским всеукраинский опрос не будет иметь сколько-нибудь внятного юридического статуса. Проведение подобных процедур никак не предусматривается украинским законодательством. А с учетом того, что до «даты Х» остается всего 12 дней, вряд ли что-то изменится.

О сомнительном статусе запланированного президентом мероприятия говорит и комментарий ЦИК. Как сообщил официальный представитель украинского Центризбиркома Константин Хивренко, ведомство не ведет никаких подготовительных работ по теме и о проведении опроса ничего не знает.

Стефанчук отмечает, что опрос — это не законодательно определенная процедура. Однако его организация не противоречит законам Украины, так как он будет проводится отдельно от выборов.

Если верить словам бывшего нардепа и члена наблюдательного совета «Украинской железной дороги» Сергея Лещенко, опрос будет проходить возле избирательных участков, «бюллетени» надо будет бросать в «урны волонтеров». Самое же главное — участие в этом мероприятии будет добровольным.

Издание «Зеркало недели. Украина» со ссылкой на источники в офисе президента пишет, что для проведения этого мероприятия планируется напечатать 5 млн анкет с вопросами. Если это на самом деле так, принять добровольное участие в опросе смогут лишь 1/7 часть украинских избирателей. Опрос планируют провести в форме экзитпола за частные средства, однако за чьи — неизвестно.

Пока все, что известно об инициативе Зеленского, позволяет сделать вывод, что речь идет лишь о масштабном всеукраинском соцопросе. Однако с экспертной точки зрения, происходящее нельзя назвать даже так.

Ведь социологические опросы, экзитполы и другие способы ознакомления с общественным мнением проводятся по определенным технологиям: строгая методология, критерии выборки участников исследования, участие не ангажированных специалистов.

Будет ли инициатива Зеленского отвечать требованиям хоть сколько-нибудь серьезного социологического исследования, остается загадкой.

Глава Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник в разговоре с «Газетой.Ru» выразил сомнение в том, что опрос будет представлять хоть какую-нибудь реальную ценность.

«В отличие от референдума, обыкновенного социологического исследования или экзитпола, опрос, который предлагает власть, в любой момент может быть просто забыт, поскольку он не имеет юридической, научной, социальной и вообще какой бы то ни было ценности», — говорит эксперт.

По его словам, для того, чтобы итоги инициативы Зеленского можно было воспринимать всерьез, требуется целый пакет мер. Как минимум, в госбюджет должны быть заложены средства на печать бюллетеней, изготовление урн, обеспечение работы профессиональных комиссий, которые могли бы подсчитать эти результаты и исходя из них сделать какие-то выводы. Всего этого на сегодняшний момент нет.

«В любом случае, репрезентативность опроса будет очень сомнительна, а его юридическая ценность будет приближаться к нулю», — уверен Бортник.

В таких условиях обещание Зеленского, что «будет так, как решат» украинцы, выглядит как минимум лицемерным. И власти этого особенно не скрывают.

Спустя всего пару часов после анонса в офисе президента пояснили: итоги запланированного на 25 октября опроса «не будут иметь прямых юридических последствий».

Впрочем, как заявил Стефанчук, в будущем по пяти вопросам, которые будут вынесены на обсуждение, или же по одному и нескольким из них может пройти полноценный всеукраинский референдум.

О чем спросят украинцев?

Содержание вопросов — самая главная интрига инициативы Зеленского. И если, вопреки всей критике, украинская власть действительно планирует как-то учитывать итоги опросов при принятии тех или иных решений, разумно предположить, что характер вопросов должен иметь общенациональное значение.

Руслан Бортник считает, что в случае проведения реального референдума на суд общественного мнения стоило бы вынести вопросы внутренней гуманитарной политики, статус языковой политики и отношения к истории, вопросы религии, а также ориентированность внешнеполитического курса на вступление в ЕС и НАТО.

Самый же главный вопрос, заслуживающий всенародного обсуждения, — статус Донбасса и реализация Минских соглашений.

Однако, по мнению эксперта, проведение реального референдума по этой теме, вопреки изначальным обещаниям Зеленского, с каждым годом становится все менее вероятным.

«Такой референдум для власти создаст только проблему. Как результат правительство получит сильно расколотое общественное мнение, которое все же придется реализовать, поскольку победители референдума будут требовать юридической реализации этого результата. Поэтому власть пытается пока что не сужать себе поле для маневра и фактически отказывается от этих плебисцитарных форм государственной политики», — говорит он.

Кроме того, как подчеркивает украинский политолог, общественное мнение по этому вопросу властям хорошо известно. Как показывают те же социологические опросы, от 50% до 70% украинцев выступают за прямые переговоры с Россией и с самопровозглашенными республиками Донбасса. Еще около 45%-55% украинцев поддерживают реализацию Минских соглашений в том виде, в котором они написаны.

«К сожалению, власть не стремится придать такому общественному мнению какую-то юридическую силу через референдум или даже через социологические опросы», — обращает внимание Бортник.

В связи с этим ожидать появления темы Донбасса в списке «пяти вопросов Зеленского» не стоит.

Об этом, ссылаясь на источники в офисе президента, пишут агентство «Интерфакс-Украина» и издание «Зеркало недели». Как отмечает один из собеседников последнего, изначально вопросы о Донбассе и даже Крыме включить планировалось, однако в итоге власти пришли к мнению, что эти темы «слишком чувствительные».

С учетом такой логики вряд ли на «всеукраинском опросе» будут подняты и другие важные, хоть и неоднозначные темы: языковой вопрос, декоммунизация или внешнеполитический вектор. Менее чем за сутки на Украине закрепилось мнение, что характер вопросов властей к народу будет иметь менее судьбоносный для страны характер.

«Вероятно, там могут оказаться вопросы, которые очень позитивно воспринимаются молодежью и средним классом. Например, снижение возраста, с которого можно голосовать, или более ранний срок выдачи прав, и еще какие-то вопросы, которые касаются молодежи», — рассуждает Руслан Бортник.

В СМИ также активно обсуждается возможность того, что граждан спросят об их отношении к потенциальной легализации медицинского каннабиса.

В любом случае, долго интрига держаться не будет. По информации Сергея Лещенко, первый вопрос, который президент Владимир Зеленский выносит на всеукраинский опрос в день местных выборов, будет озвучен в среду, 14 октября. В последующем будут раскрывать по одному вопросу в день.

Это значит, что полный список вопросов станет известен не раньше, чем 18 октября, ровно за неделю до выборов. Какими бы ни были в итоге вопросы, для качественной общественной дискуссии по любой теме времени недостаточно.

Тогда для чего все это делается?

Все, что на данный момент известно об инициативе Зеленского, позволяет экспертам и наблюдателям сделать вывод: речь идет не о референдуме или социологическом исследовании, а о политической технологии, неразрывно связанной с местными выборами.

Глава УИАМП считает, что за этим не стоит какой-то глубокой тактики или стратегии. Тем не менее проведение этого опроса все-таки поможет властям достигнуть определенных целей.

Первая цель — это перехватить информационную повестку дня.

Предварительные результаты «Слуги народа» на местных выборах, которые прогнозируют социологи, варьируются в диапазоне 15-25%. Для партии, которая еще год назад смогла впервые в истории Украины получить абсолютное большинство в Верховной Раде, такой результат считается не слишком хорошим.

Отчасти это связано с тем, что партии власти до сих пор не удалось реализовать свои главные предвыборные обещания: побороть коррупцию и призвать к ответственности прошлые власти, добиться мира в Донбассе, провести качественные реформы и поднять уровень жизни.

Все это активно используют оппоненты действующей власти со всех сторон, постоянно критикуя президента и его партию. Они открыто доминируют в повестке дня украинских СМИ. Но предложенный Зеленским опрос может переломить эту ситуацию.

«Теперь, за 12 дней до выборов, и, наверное, даже какое-то время после них, общество в большей мере будет говорить не о результатах местных выборов, а о тех вопросах, предложенных президентом», — считает Руслан Бортник.

Вторая цель — мобилизация электората «Слуги народа».

Если вопросы Зеленского действительно будут ориентированы на молодежь и другой электорат партии власти, опрос сможет стать дополнительным мобилизатором, катализатором прихода этого электората на избирательные участки.

«В принципе, явка, наверное, повысится, потому что этот вопрос дает дополнительный смысл местным выборам. Этот опрос превращает местные выборы де-факто в третий тур президентских. Делает местные выборы в очередной раз каким-то очень серьезным, едва ли не геополитическим выбором. В зависимости от тех вопросов, которые на нем будут поставлены, для каждого из украинцев повышаются ценность и статус этих выборов», — говорит эксперт.

В итоге использование «всенародного опроса» действительно может улучшить результаты партии власти на местных выборах.

Но если он был организован только ради этого и его итоги ни на что не повлияют, в долгосрочной перспективе это будет иметь неблагоприятные последствия.

Единственный за всю историю независимой Украины референдум состоялся в 2000 году. Тогда почти 90% избирателей проголосовали за то, чтобы лишить депутатов неприкосновенности, сократить их число на треть и создать вторую палату парламента. Однако народная воля так и не была воплощена в жизнь.

Если история повторится, уже новое поколение граждан разочаруется в принципах украинского «народовластия».