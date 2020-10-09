Одиозное трио: США обвинили РФ, КНР и Иран в попытке украсть вакцину

Директора Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Уильям Эванина заявил, что иностранные государства не заинтересованы в том, чтобы Штаты получили вакцину от COVID-19. Его слова передает издание Hearst.

«Китай, Россия и Иран — те три игрока, которые пытаются помешать нам получить вакцину», — подчеркнул он. По словам Эванины, российские, китайские и иранские шпионы пытаются также украсть американский препарат от коронавирусной инфекции.

«Ожидаем, что и впредь будем наблюдать агрессивную активность наших противников в отношении президента [США] в связи с ситуацией с COVID-19. Это проблема для нас на уровне национальной безопасности», — добавил он.

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По мнению Эванины, заражение Дональда Трампа коронавирусом — еще одна возможность для врагов США усилить раскол в американском обществе. «Наверняка мы увидим, что противники используют это, чтобы создать большую неразбериху в новостном цикле», — подчеркнул директор NCSC. Наконец, он заявил, что американцы должны получать правдивую информацию, а для этого необходимо бороться с дезинформацией и фейковыми новостями из-за рубежа.

В июне представитель ФБР заявил о попытках взлома компьютерных систем организаций, занимающихся исследованиями COVID-19. По словам заместителя помощника директора Федерального бюро расследований США Тони Угорец, биомедицинские данные давно являются «приоритетом для кибершпионажа», а организации, работающие над поиском лекарства и вакцины от коронавируса, стали «главными мишенями».

Со своей стороны помощник генерального прокурора по национальной безопасности США Джон Демерс заявил, что «было бы глупо» не верить в то, что Китай попытается украсть любые данные с подробностями о разработке вакцины.

Подобные обвинения в попытках украсть данные о вакцине представляют собой «типичное коронабесие», заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов после британского заявления.

По словам сенатора, «Запад и в этот раз не упустил информационного повода назвать Москву врагом», при том, что обвинения не имеют под собой никаких оснований. «Пандемия — еще один повод встроить эту информационную новинку в святое дело борьбы с «ужасной» Россией. Это как вирус, который невидим, но про который все осведомлены — так и российские хакеры. Это тема и есть современный информационный вирус», — указал сенатор.

В июле Министерство юстиции США предъявило обвинения двум хакерам из Китая, которые атаковали международные компании с целью кражи торговых секретов. Большая часть атак, осуществленных хакерами, пришлась на 2015-2019 годы.

При этом в документе указано, что в 2020 году они «искали уязвимости» в компаниях, занимающихся разработкой вакцины и лекарства от COVID-19.

Среди пострадавших организаций значатся американские, европейские, австралийские и южнокорейские компании. Хакерам вменяют в вину кражу личности, преступный сговор с целью интернет-мошенничества и нарушение антихакерского законодательства. Максимальный тюремный срок за каждое из пунктов обвинения составляет 40 лет. Впрочем, вероятность того, что Ли и Дун будут арестованы и предстанут перед американским судом, достаточно невелика.

«Китай занял свое место вместе с Россией, Ираном и Северной Кореей в этом постыдном клубе государств, которые предоставляют безопасное убежище для киберпреступников в обмен на то, что эти преступники «всегда готовы» работать на благо государства. В данном случае, чтобы удовлетворить ненасытный голод Коммунистической партии Китая в отношении интеллектуальной собственности американских и других некитайских компаний, включая исследования COVID-19», — заявил помощник генерального прокурора США по национальной безопасности Джон Демерс.