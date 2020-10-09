Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Одиозное трио: США обвинили РФ, КНР и Иран в попытке украсть вакцину

США обвинили Россию в саботаже создания вакцины от COVID-19

Прослушать новость
Остановить прослушивание
РФ, Китай и Иран не хотят, чтобы Америка получила вакцину от COVID-19, заявили в контрразведке США. По словам главы ведомства Уильяма Эванины, иностранные спецслужбы пытаются украсть американские препараты от коронавируса. Он также заявил, что заражение президента США Дональда Трампа коронавирусной инфекцией играет на руку врагам страны.

Директора Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Уильям Эванина заявил, что иностранные государства не заинтересованы в том, чтобы Штаты получили вакцину от COVID-19. Его слова передает издание Hearst.

«Китай, Россия и Иран — те три игрока, которые пытаются помешать нам получить вакцину», — подчеркнул он. По словам Эванины, российские, китайские и иранские шпионы пытаются также украсть американский препарат от коронавирусной инфекции.

«Ожидаем, что и впредь будем наблюдать агрессивную активность наших противников в отношении президента [США] в связи с ситуацией с COVID-19. Это проблема для нас на уровне национальной безопасности», — добавил он.

По мнению Эванины, заражение Дональда Трампа коронавирусом — еще одна возможность для врагов США усилить раскол в американском обществе. «Наверняка мы увидим, что противники используют это, чтобы создать большую неразбериху в новостном цикле», — подчеркнул директор NCSC. Наконец, он заявил, что американцы должны получать правдивую информацию, а для этого необходимо бороться с дезинформацией и фейковыми новостями из-за рубежа.

В июне представитель ФБР заявил о попытках взлома компьютерных систем организаций, занимающихся исследованиями COVID-19. По словам заместителя помощника директора Федерального бюро расследований США Тони Угорец, биомедицинские данные давно являются «приоритетом для кибершпионажа», а организации, работающие над поиском лекарства и вакцины от коронавируса, стали «главными мишенями».

Со своей стороны помощник генерального прокурора по национальной безопасности США Джон Демерс заявил, что «было бы глупо» не верить в то, что Китай попытается украсть любые данные с подробностями о разработке вакцины.

Подобные обвинения в попытках украсть данные о вакцине представляют собой «типичное коронабесие», заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов после британского заявления.

По словам сенатора, «Запад и в этот раз не упустил информационного повода назвать Москву врагом», при том, что обвинения не имеют под собой никаких оснований. «Пандемия — еще один повод встроить эту информационную новинку в святое дело борьбы с «ужасной» Россией. Это как вирус, который невидим, но про который все осведомлены — так и российские хакеры. Это тема и есть современный информационный вирус», — указал сенатор.

В июле Министерство юстиции США предъявило обвинения двум хакерам из Китая, которые атаковали международные компании с целью кражи торговых секретов. Большая часть атак, осуществленных хакерами, пришлась на 2015-2019 годы.

При этом в документе указано, что в 2020 году они «искали уязвимости» в компаниях, занимающихся разработкой вакцины и лекарства от COVID-19.

Среди пострадавших организаций значатся американские, европейские, австралийские и южнокорейские компании. Хакерам вменяют в вину кражу личности, преступный сговор с целью интернет-мошенничества и нарушение антихакерского законодательства. Максимальный тюремный срок за каждое из пунктов обвинения составляет 40 лет. Впрочем, вероятность того, что Ли и Дун будут арестованы и предстанут перед американским судом, достаточно невелика.

«Китай занял свое место вместе с Россией, Ираном и Северной Кореей в этом постыдном клубе государств, которые предоставляют безопасное убежище для киберпреступников в обмен на то, что эти преступники «всегда готовы» работать на благо государства. В данном случае, чтобы удовлетворить ненасытный голод Коммунистической партии Китая в отношении интеллектуальной собственности американских и других некитайских компаний, включая исследования COVID-19», — заявил помощник генерального прокурора США по национальной безопасности Джон Демерс.