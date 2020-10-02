Удар по Минску: чем закончился саммит ЕС

В Брюсселе завершился двухдневный саммит ЕС. Главным практическим итогом встречи стало введение санкций против Белоруссии. Главы государств и правительств объединения официально ввели в действие «черный список», в который вошли 40 человек.

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Кто именно стал целью для ограничительных мер — неизвестно, но в перечне точно нет имени президента республики Александра Лукашенко. Учитывая, что поводом для введения санкций стал политический кризис в Белоруссии, возникший на фоне несогласия народа и оппозиции с переизбранием главы государства, его отсутствие в списке вызывает определенные вопросы.

Как заявил глава Евросовета Шарль Мишель, Брюссель собирается продолжать диалог с Минском, чем, собственно, и обусловлено решение не вводить ограничения против президента республики — хотя ЕС официально не признает итогов выборов и требует проведения нового голосования.

«Евросовет полностью поддерживает демократическое право белорусского народа избирать своего президента посредством новых свободных и справедливых выборов без внешнего вмешательства», — отмечал Мишель.

В рамках саммита лидеры ЕС призвали белорусские власти прекратить насилие и репрессии в республике, освободить всех политических заключенных и задержанных на протестах, начать инклюзивный национальный диалог, а также уважать свободу СМИ.

В числе действий ЕС по белорусскому направлению также стоит упомянуть начало подготовки плана экономической поддержки Белоруссии со стороны Еврокомиссии. При этом в августе лидеры Евросоюза решили выделить €53 млн на поддержку республики. Средства должны пойти гражданскому обществу Белоруссии и уязвимым группам людей.

К слову, в Минске уже заявили о введение ответных мер против Брюсселя.

По заявлению белорусского МИД, раскрутка «санкционного маховика» ЕС может привести к более серьезным последствиям, в том числе выходу Белоруссии из совместных программ и проектов. Свой санкционный список белорусская сторона также не стала публиковать, объяснив это «сложившийся цивилизованной дипломатической практикой».

Турецкие споры

При этом санкционное давление на Минск со стороны Брюсселя стало возможным благодаря решению одного из наиболее острых вопросов встречи. Как известно, ЕС угрожал Белоруссии санкциями начиная с августа, вот только ввести их не получалось из-за блокировки предложения со стороны Кипра.

На этот шаг республика пошла не из-за солидарности с Лукашенко, а чтобы привлечь внимание Евросоюза к серьезному нарушению международных соглашений со стороны Турции. Больше всего Кипр беспокоила геологоразведка, которую ведут турки на континентальном шельфе у его берегов, да и в целом претензии Анкары на такие работы в Восточном Средиземноморье.

Молчаливую поддержку в этом вопросе Никосия получает от Афин, которые также недовольны действиями Турции на шельфе и находятся в шаге от конфликта со своим союзником по НАТО. Десятки греческих и турецких военных кораблей выстроились друг против друга в Средиземном море из-за нежелания Анкары отступать от «своих прав» на шельф.

В рамках встречи лидеры ЕС подтвердили свою солидарность с Грецией и Кипром в текущей ситуации, а также признали, что их суверенитет и суверенные права должны уважаться Турцией.

На саммите была подчеркнута заинтересованность Евросоюза в стабильности и безопасности в Восточном Средиземноморье, но и сотрудничестве с Анкарой.

Лидеры ЕС призвали к проведению многосторонней конференции по ситуации в регионе, отметил положительный момент в виде возобновления переговоров между Турцией и Грецией. Главы правительств и государства объединения также потребовали от Анкары начать диалог с Кипром, и пригрозили использовать любые варианты для защиты интересов ЕС — если Турция будет продолжат свои односторонние действия в Средиземноморье, нарушая международное право.

Последний пункт, в частности, предполагает возможность введения санкций против Анкары, что фактически выполнило требования Кипра по ситуации.

В итоге Никосия согласилась пойти на санкции против Минска, что позволило спустя месяц все же закрыть этот вопрос.

Если же говорить по ситуации с Турцией, то окончательное решение по этому вопросу в ЕС собираются принять не позднее декабря 2020 года. Пока в Брюсселе рассчитывают на позитивное разрешение спорных моментов для последующего взаимодействия с Анкарой.

Китай и Карабах

Важным вопросом саммита стало дальнейшее взаимодействие между Евросоюзом и Китаем. Как ожидалось, лидеры стран ЕС могут пойти на более жесткую позицию в диалоге с Пекином на фоне давления США по этому вопросу и беспокойства Брюсселя из-за возможного нарушения прав китайских граждан.

Однако в итоге саммит завершился вполне обычными заявлениями. Так, главы государств и правительств Евросоюза отметили стремление к завершению переговоров с КНР по крупному инвестиционному соглашению до конца года — что активно продвигает Германия.

Кроме того, лидеры ЕС потребовали от Китая принять участие в решении климатических проблем в соответствии с обещанием председателя КНР Си Цзиньпина о стремлении к достижению углеродной нейтральности.

Впрочем, про нарушения прав человека на китайской территории лидеры ЕС также не забыли. В рамках саммита была выражена серьезная озабоченность событиями в Гонконге, где начал действовать закон частично лишающих регион «независимости», и предположительным ущемлением прав национальных меньшинств в КНР.

Еще одной темой саммита стало обострение конфликта в Нагорном Карабахе, лидеры ЕС призвали стороны конфликта к немедленному прекращению огня и переходу к мирному урегулированию конфликта. С точки зрения Брюсселя, гибель людей, в особенности мирного населения, неприемлемы и военного решения конфликта быть не может.

«Азербайджан и Армения должны вступить в предметные переговоры без предварительных условий», — отметили в Евросовете, также выразив поддержку Минской группы ОБСЕ, связанной с урегулированием конфликта.

Инцидент с Навальным

В повестке дня значилось и обсуждения предполагаемого отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального. Какого-либо решения в данном случае не ожидалось, да и в целом упоминался он достаточно коротко.

«Мы осуждаем использование химического оружия, которое противоречит принципу международного права. Мы выступаем за то, чтобы было проведено прозрачное расследование, мы вернемся к этому вопросу на следующем саммите ЕС», — отмечал Шарль Мишель по итогам первого дня.

В итоговом документе же говорится, что лидеры ЕС осуждают инцидент с Навальным, связывая его с отравляющим веществом из группы «Новичок».

Главы государств и правительств объединения призывают Россию сотрудничать с ОЗХО в данном вопросе и «привлечь виновных к ответственности».

При этом Москва также стремится разобраться в ситуации: как говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пока у следователей нет никаких фактов, которые указывали бы на присутствие отравляющих веществ в организме Навального, в особенности боевого типа из группы «Новичок».

Внутренние моменты

Остальные темы встречи касались внутренних вопросов Евросоюза. В числе ключевых тем стоит упомянуть углубленное обсуждение пандемии коронавируса COVID-19, с призывом к Совету ЕС и Еврокомиссии в объединении усилий по координации, разработке и распространению вакцины против заболевания на территории объединения.

На фоне продолжения эпидемии на территории ряда европейских государств, лидеры ЕС высказались за скорейшее создание фонда восстановление после пандемии, поскольку почти по всему ЕС ощущается нехватка на это денег.

«Мы знаем, что между государствами-членами и Европейским парламентом есть некоторые проблемы, которые необходимо урегулировать. Наше соглашение, достигнутое в июле, было политическим пакетом, и очень важно, чтобы мы смогли как можно скорее воплотить в жизнь то, что мы решили. Это вопрос доверия», — указывал Шарль Мишель.

Фонд должен включать €750 млрд, чтобы получить поддержку странам ЕС надо будет соблюдать принципы верховенства права. Это уточнение еще на стадии обсуждения вызвало сопротивление Венгрии и Польши. Обе страны в той или иной степени обвиняются Брюсселем в нарушении основополагающих принципов демократии и рискуют остаться без поддержки. Судя по официальным заявлениям в рамках саммита компромисс по этому вопросу так и не был достигнут.

Кроме того, затронули лидеры ЕС больную тему последних лет — выход Великобритании из состава Евросоюза. Стороны до сих пор не могут согласовать условиях своих дальнейших отношений, хотя до окончания переходного периода остается меньше трех месяцев. Каких-либо решений тут не ожидалось, главы правительств и государств Евросоюз лишь напутствовали председателя Еврокомиссии Урслу фон дер Ляйен, которая вскоре после саммита отправится на переговоры с премьер-министром Великобритании Борис Джонсоном.

Помимо этого, на саммите обсуждались вопросы о необходимости полного восстановления функционирования единого рынка в рамках Евросоюза, развития автономии ЕС в космическом секторе, а также более интегрированной военно-промышленной базы.

В то же время такие темы как ускоренное и безопасное развертывание сетевой инфраструктуры 5G и повышение потенциала защита Евросоюза от кибератак обсуждались без привязки к каким-либо странам — хотя отчасти данные темы увязываются с Китаем, в частности, США считают небезопасным развертывание технологии 5G при участии китайской компании Huawei, в чем активно пытаются убедить и Брюссель.