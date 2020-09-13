«Не отстать от США»: Лавров отметил желание ЕС «наказать Россию»

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что Евросоюз желает не отставать от Соединенных Штатов в попытках «наказать» Россию.

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«Евросоюз, к сожалению, пошел по пути принесения в жертву своих геоэкономических, стратегических интересов в угоду сиюминутным желаниям не отстать от США в том, что называется «наказание России». Мы привыкли к этому», — сказал Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», которое вышло в эфире телеканала «Россия-1».

В таких условиях, отметил министр, России стоит выстраивать свои отношения с ЕС с использованием «страховочной сетки». «То есть обеспечить себе все возможности, чтобы, если ЕС останется на своих негативных, деструктивных позициях, мы не зависели от его прихотей и могли обеспечивать свое собственное развитие самостоятельно и в партнерстве с теми, кто готов к сотрудничеству на равноправной, взаимоуважительной основе», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он также отметил, что Москва не оставит без ответа возможные новые санкции со стороны Запада. Он напомнил, что «принцип взаимности в международных делах никто не отменял».

«Посмотрим, какие будут новые санкции. Мы, конечно, отреагируем. Без реакции это оставлять нельзя», — сказал он, выделив две причины.

«Во-первых, неправильно с точки зрения законов дипломатии. Во-вторых, мы хотим ограничить негативное влияние различных западных структур — государств, многочисленных так называемых НПО — на существующие в нашей стране и у наших союзников планы», — пояснил глава МИД РФ.

Лавров обратил внимание, что Россия научена западными санкциями, которые начались еще до «украинских событий, задолго до референдума в Крыму».

«Еще администрация [бывшего президента США] Барака Обамы запустила этот процесс после того, как Эдвард Сноуден оказался на нашей территории», — напомнил Лавров.

Он добавил, что Сноуден оказался в России, «потому что его преследовали за то, что он — да, наверное, нарушил законы США, — но разоблачил абсолютно неправомерную, нелегитимную, во многом преступную деятельность структур США, которые пытались в различных зарубежных странах продвигать неприемлемые подходы, подрывать законные правительства».

В тоже время министр иностранных дел подчеркнул, что за эти годы российские власти «убедились в ненадежности западных партнеров, включая, к сожалению, членов Европейского союза».

«У нас было очень много далеко идущих планов, — добавил Лавров. — У нас есть соответствующие документы [о том], как дальше развивать отношения с ЕС в сфере энергетики, высоких технологий и в целом в сфере экономического сотрудничества».

Двумя днями ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Евросоюз, придерживаясь санкционной политики в отношении России, загоняет себя в тупик все больше.

«Продление ограничительных мер укладывается в избранную брюссельскими чиновниками, евроструктурами абсолютно деструктивную линию на поддержание обвинительной риторики в отношении нашей страны», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что «вместо того, чтобы заняться, как предлагает Россия, совместным поиском точек соприкосновения, Евросоюз предпочитает действовать по инерции».

Представитель ведомства подчеркнула, что Россия призывает ЕС отказаться от ограничительных методов воздействия, «не соответствующих норме и духу международного права».

Незадолго до этого Евросоюз продлил еще на полгода санкции против определенных физических и юридических лиц России и Украины. Так называемый «черный список» был введен после государственного переворота на Украине в 2014 году.