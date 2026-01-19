Боец ВС России рассказал о силе брони российского танка

Российский танк во время специальной военной операции выдержал 43 удара украинских беспилотников и после ремонта вернулся в строй. Об этом kp.ru рассказал комбат с позывным «Сват».

«Как-то машина подорвалась на мине, и у нее слетела гусеница. Экипаж не пострадал, но танк стоял на месте несколько дней. За это время вражеские FPV-камикадзе ударили по ней 43 раза», — заявил российский военный.

Пробить танк смогли четыре беспилотника, а один из них повредил двигатель. Несмотря на это, танк эвакуировали и после ремонта вернули в строй.

Такие случаи уже не редкость и наглядно показывают, что живучесть российской техники сильно выросла, добавил военный.

14 января стало известно, что на фоне высоких потерь танковых подразделений украинские войска возвращают в строй уже выведенные из эксплуатации Т-64А, Т-64Б1 и даже опытный образец Объекта-476 «Кедр» (признано в РФ иностранным агентом).

За 2025 год российские военные уничтожили в общей сложности целую дивизию украинских танков — более 350 тяжелых боевых машин. Образовавшийся дефицит вынудил ВСУ «вытаскивать с танковых кладбищ» технику, которую не успели разобрать на запчасти, и пускать в бой.

В результате на видео из зоны боевых действий начали попадать не только старые танки Т-64А и Т-64Б1, но и «совсем уж экзотические образцы» — например, так и не дошедший до серийного производства Объект-476 «Кедр».

Ранее российский танк Т-90С с французской матрицей заметили в бою на СВО.