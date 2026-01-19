Полина Лурье получила ключи от квартиры Ларисы Долиной

Покупательница скандальной квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье получила ключи от своего нового жилья. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам адвоката певицы Марии Пуховой, бывшая квартира Долиной окончательно передана Лурье.

В квартире заменили замки, в ближайшее время Лурье сможет заехать в квартиру и начать делать там ремонт.

Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, отменив предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы.

Артистка заявляла, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, из-за чего, потеряв деньги, не желала отдавать квартиру. Во время судов артистка продолжала проживать в квартире.

19 января 2026 года началось принудительное выселение певицы.

Ранее адвокат певицы называла принудительное выселение «хайпом».