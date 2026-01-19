В Приморье мужчина избил сожительницу и подрался с ее сыном

Пьяный дебошир из Уссурийска избил женщину, ее сына и повредил автомобиль

Житель Уссурийска напал с кулаками на сожительницу и подрался с ее сыном. Видео инцидента публикует Telegram-канал »Марк Чернослив».

Все произошло 17 января во дворе одного из домов на улице Пролетарской в Уссурийске. Как сообщается, 34-летний местный житель повздорил с сожительницей и сначала повредил автомобиль, принадлежащий ее матери, а затем поднял руку на саму женщину.

Рядом оказался сын пострадавшей. Юноша заступился за мать, и в результате между ним и взрослым завязалась драка. На место вызвали сотрудников Росгвардии, которые задержали агрессивного мужчину и передали его правоохранителям.

В полиции Приморья заявили, что дебошир был оштрафован на 4000 рублей за отказ от медицинского освидетельствования (ст. 6.9 КоАП РФ).

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Городская прокуратура контролирует ход расследования.

