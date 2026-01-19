Во Франции призвали окончательно ликвидировать ЕС

Евросоюз является «пережитком прошлого», который необходимо «окончательно ликвидировать». Об этом написал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«ЕС все чаще подвергается критике во всем мире. Его воспринимают таким, какой он есть: фиаско, тирания, пережиток прошлого, который необходимо окончательно ликвидировать», — отметил он.

По словам Филиппо, ЕС — это «не что иное, как бюрократический механизм контроля», навязанный национальным государствам, которые «когда-то были свободными и суверенными».

«Это воплощает в жизнь давнюю мечту многих тиранов об объединении и централизованном контроле над Европой», — подчеркнул Филиппо.

Накануне депутат Национального собрания Франции от партии «Непокоренная Франция» Мануэль Бомпар призвал к выходу страны из НАТО на фоне угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины для стран Европы из-за Гренландии. А европейское издание Politico написало, что официальные лица в Европе видят в «коалиции желающих» основу для нового альянса без участия США.

