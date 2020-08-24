Лукашенко с автоматом и Трамп задумал третий срок: о чем пишут телеграм-каналы

Ситуация в Белоруссии все еще остается весьма неопределенной. Один факт того, что Александр Лукашенко и его сын Николай были замечены в воскресенье в окрестностях президентской резиденции с автоматами, говорит о многом.

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В последние дни Лукашенко все чаще говорит о внешней угрозе. С одной стороны, многим кажется, что это попытка переключить внимание, но вот ИА «Стекломой» нашел твит редактора популярного польского консервативного журнала Najwyższy Czas! («Давно пора!») Томаша Соммера, который заявил, что «в случае распада Белоруссии, Гродно должен отойти Польше. В правящей консервативной партии «Право и справедливость» думают также, но боятся сказать».

«Вы даже Львов вернуть не можете, мамкины империалисты», — посмеялся над ним канал.

Еще одним громким событием недели стало происшествие с Алексеем Навальным, о котором писали и говорили все СМИ.

«Антискрепа» в связи с этим замечает, что «вещество, которое якобы, нашли на волосах, коже, одежде Навального (обратим внимание на симптоматику), используется в промышленной химии, например, при производстве пластиковых стаканчиков, а само по себе малотоксично, если только не в форме летучего эфира».

«Впрочем, эфиры таких субстанций неустойчивы и относительно быстро распадаются на нелетучие соединения, нужно лишь некоторое время...», — констатирует Никита Кричевский.

«Смогут ли немцы понять, с чем имеют дело?» — задается вопросом профессор.

«Адекват» тем временем делится рассуждениями по поводу коронавируса, который и не думает отступать.

«Ковидла, тем более зарубежная, давно находится на довольно глухой периферии внимания широкой аудитории. Но новости из Франции стоит услышать. Почти (с отставанием на сотню случаев) догнали нас по суточной заболеваемости – с учетом разницы в населении это близко к уровню нашего пика в начале мая. И раз в двадцать больше, чем выявлялось во Франции на летних минимумах.

Лишнее и веское подтверждение, что вторая волна, как ни противно - сущность вполне реальная. Доползет ли она до нас, вопрос гадательный: почти все лето прошли в режиме минимальных ограничений, и поэтому заболеваемость снижается не рывками, а плавно, и коллективной иммунизации это обязательно должно было поспособствовать. С другой стороны, 1 сентября вернется фактор, которого не было с марта: школы и вузы. И если к середине сентября он не даст заметного прироста, значит, глобально сможем выдохнуть – других сопоставимых по масштабу факторов уже не просматривается.

Разносимым весь август фейкам, как снова закроемся всей страной 15-20-25 сентября, конечно, место в помойке. Но и полностью расслабляться тоже рано. От гриппа прививаемся, с простудными симптомами сидим дома, с удаленки в офисы, насколько возможно, не торопимся. Ну и всячески, конечно, ждем окончательных результатов испытания вакцины – лучшего новогоднего подарка стране будет не придумать», — надеется канал.

«Мейстер» также задумался о пандемии, но в контексте происшествия в Омске.

«Ситуация с коронавирусом заставила нас еще больше уважать тяжкий труд врачей. Зачастую с риском для собственной жизни они спасают других. «Светя другим, сгорают сами». Тем печальнее наблюдать за плясками ... вокруг омской больницы. Какое отношение к делу имеет партийная принадлежность главврача больницы Александра Мураховского? Есть, конечно, определенная ирония судьбы в том, что жизнь Навального сейчас спасает единоросс, но вряд ли это как-то влияет на профессионализм и компетенцию этого доктора», — рассуждает канал.

В США на прошлой и этой неделях проходят съезды соответственно Демократической и Республиканской партий.

В этой связи «Доктор прописал» замечает, что президент США Дональд Трамп один из тех политиков, которых можно цитировать каждый день.

«Хотя, конечно, не сказать, что это какой-то особый дар. Вот сейчас он заявил, что может и в третий раз побороться за пост президента: «Мы выиграем еще четыре года, а потом — еще четыре года, потому что они шпионили за моей кампанией. Стоит получить возврат этих четырех лет».

Канал в этой связи напоминает, что согласно 22-й поправке к Конституции США, «одно и то же лицо может быть избрано президентом не более двух раз»

Ну и в конце новости лайфстайла.

Как пишет RIAN, легендарный мужской журнал GQ меняет концепцию. Вернее, окончательно становится «актуальным». Теперь редакции GQ по всему миру будут следовать четырём правилам, соблюдая и пропагандируя: культурное и этническое разнообразие, гендерное равенство, разумное потребление и психическое здоровье.

«Сами по себе идеи отличные. Другое дело, что выглядит это всё предельно конъюнктурно. Но, что поделать — законы рынка работают так. Когда-нибудь левые зумеры состарятся и, может быть, в моду снова войдут спорт, достижения, амбиции и лидерство», — надеется канал.

На этом все!

До следующей недели.