Объятия с милицией: как прошел пятый день протестов в Белоруссии

На пятый день после президентских выборов в Белоруссии забастовки стали главной формой протеста несогласных с итогами голосования. На какое-то время работу прекратили около ста предприятий по всей стране, в том числе самых крупных: «БелАЗ», «Гродно Азот», «БелАЭС» и даже Минский метрополитен.

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Главные события развернулись в столице республики. Там забастовка рабочих Минского тракторного завода (МТЗ) переросла в марш до Дома правительства у площади Независимости. Пока колонна рабочих продвигалась по улицам города, к ней присоединялись и обычные минчане — молодые и пожилые люди разных взглядов и профессий.

Когда колонна протестующих наконец добралась до площади Независимости, сотрудники ОМОНа опустили щиты, тем самым демонстрируя отсутствие у них намерений разгонять мирную демонстрацию.

Действия силовиков вызвали бурные аплодисменты, некоторые девушки из числа протестующих подбежали к правоохранителям, чтобы их обнять и подарить цветы.

Демонстранты пожали силовикам руки. После этого митингующие отошли от правоохранителей на примерно 50 м и начали аплодировать, скандируя: «Молодцы!»

Помимо благодарностей силовикам за отказ от насилия звучали и другие лозунги: «Уходи!», обращенное к президенту страны Александру Лукашенко, или «Света — наш президент». Речь о Светлане Тихановской, ставшей главным оппонентом действующей власти на этих выборах, но по официальным данным, уступившей Лукашенко более 4 млн голосов.

В отличие от предыдущих дней мирная акция так и не была пресечена — каких-либо задержаний силовики не проводили. В 9 вечера воодушевленная событиями дня толпа начала расходиться по спальным районам столицы.

Отличительной чертой протеста в других городах стал прямой диалог недовольных граждан с местными властями.

Демонстранты и участники забастовок приходили к городским администрациям, требуя от властей разговора. К толпе прислушивались далеко не все, но одним из тех, кто вышел к людям, был мэр города Гродно Мечислав Гой. Протестующим удалось добиться от него обещания в ближайшее время освободить всех задержанных во время акций протеста граждан.

Зародившейся тенденцией на диалог с городскими властями попыталась воспользоваться Светлана Тихановская. Она призвала мэров городов в Белоруссии 15-16 августа выступить инициаторами мирных собраний. Белорусов она призвала продолжать ходить на акции, пока их требования не будут полностью выполнены.

Помимо этого она объявила о сборе подписей тех, кто голосовал за нее на выборах 9 августа. Но главной ее инициативой стало создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти. «В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела», — пояснила она.

Тихановская сообщила, что власти республики превратили мирный выход граждан на улицы страны в «кровавую бойню». По ее словам, белорусы «больше никогда не захотят жить» с прежней властью, так как большая часть населения республики выступает за перемены.

Подробные комментарии относительного происходящего в этот день прозвучали и со стороны властей.

В частности, Александр Лукашенко вынужден был начать одно из совещаний с опровержения слухов о своем отъезде из страны. Глава государства предсказуемо призвал граждан страны «не высовываться на улицы».

«Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой открытой России, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны. Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут?» — говорил Лукашенко.

В то же время глава государства отказался считать, что ситуация в стране «уж слишком перенапряжена» или имеет катастрофический характер. Президент уверен, что протестами управляют из-за границы, а в первых рядах колонн идут «люди с криминальным прошлым».

Но самым громким вчерашним заявлением белорусского президента стало обращение к руководству силовых органов с просьбой найти «определенный тормоз» при подавлении акций протеста:

«Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать».