«Мы глубоко разочарованы»: Помпео пригрозил Лукашенко санкциями

Соединенные Штаты могут приостановить поставки нефти в Белоруссию и ввести санкции против ее руководства на фоне событий в республике. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Я уверен, что мы рассмотрим каждый из этих вопросов, необходимо отметить критерии. Мы должны <...> добиться хороших результатов для белорусских граждан, обернется ли это санкциями или решением по поставкам? Все это предстоит еще определить», — заявил руководитель американского Госдепа.

Он подчеркнул, что Штаты будут наблюдать за развитием ситуации «в ближайшем будущем». Кроме того, Вашингтон намерен сотрудничать с Брюсселем в выработке совместной реакции США-ЕС на события в Белоруссии.

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«Мы были невероятно обеспокоены выборами и глубоко разочарованы тем, что голосование не было свободным и справедливым. Мы наблюдали подобное поведение и раньше, нам жаль, что вышло также», — сказал Помпео.

Он осудил насилие силовиков против граждан Белоруссии и заявил, что «США пока не определились с подходящим ответом».

Белорусы протестуют с 9 августа на улицах страны — они требуют пересмотра результатов президентских выборов, на которых с 80% голосов победил бессменный с 1994 года глава республики Александр Лукашенко. Люди также призывают президента уйти в отставку.

Акции протеста жестоко подавляются белорусским ОМОНом и другими частями особого назначения — людей избивают, стреляют на поражение, используют газ и водометы.

С другой стороны, МВД Республики Беларусь сообщает о вооруженных арматурой людях, которые оказывают милиции сопротивление. Применение силовиками насилия при разгоне протестных акций в Белоруссии оправдал парламент страны. Депутаты осудили «попытки немногочисленных ангажированных групп расколоть общество и дестабилизировать обстановку в стране».

Они сочли действия правоохранителей абсолютно адекватными. При этом в парламенте подчеркнули, что путь насилия неприемлем для белорусского народа.

Многие протестующие пропали без вести после того, как их задержали силовики. Ряд журналистов, в том числе и из России, были задержаны и избиты. Сообщается о тяжелых условиях и издевательствах над задержанными в белорусских РОВД и СИЗО. По последним данным, пострадали от действий силовиков сотни белорусов. За три ночи протестов правоохранители задержали около 6 тыс. человек.

Происходящее в Белоруссии вызвало сравнительно слабую международную реакцию.

Кроме осторожных заявлений США, официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт заявил, что голосование в Белоруссии не соответствовало даже минимальным стандартам демократических выборов и призвал прекратить насилие в отношении протестующих.

«Это настоящая волна репрессий», — заявил Зайберт. Он добавил, что власти Евросоюза изучают вопрос введения санкций против тех, кто отдавал приказы на жестокое подавление протеста.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что шокирован поведением силовиков Белоруссии в отношении демонстрантов и призвал ЕС ввести санкции против властей страны.

«Я не предполагал, что что-то подобное, скандальное, может произойти в Европе», — сказал глава чешского правительства.

В Еврокомиссии отказались комментировать Reuters, будут ли вновь введены санкции в отношении страны.

«Весь комплекс вопросов, касающихся отношений между Европейским союзом и Белоруссией, в настоящее время рассматривается в связи с досадными событиями, которые были связаны с президентскими выборами», — говорится в сообщении ЕК.

В МИД Белоруссии заявили, что соседним странам не стоит делать громких заявлений о событиях в республике, так как это может еще сильнее подогреть нестабильность в обществе. Минск считает «абсолютно неприемлемым» то, как быстро некоторые европейские чиновники сделали важнейшие для Белоруссии политические заявления, «даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию».