Стармер и Карни заявили о намерении продолжать оказывать давление на Россию

Премьер-министры Великобритании и Канады Кир Стармер и Марк Карни заявили о своем намерении продолжать оказывать давление на Российскую Федерацию. Об этом сообщила пресс-служба канадского премьера.

«Премьер-министры подтвердили стремление продолжать оказание давления на Россию», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что оба политика выразили свою поддержку Украине. Накануне, 15 марта, Карни вместе с премьер-министрами Дании, Норвегии, Швеции, Исландии, и Финляндии в ходе совместного мероприятия заявили, что продолжат оказывать Киеву военную и экономическую поддержку.

16 марта премьер-министр Великобритании отказался посылать военные корабли для восстановления судоходства в Ормузском проливе. До этого, 3 марта, Стармер сообщил об отправке вертолетов и военного корабля для защиты соей базы на острове Кипр. Он отметил, что Великобритания полностью привержена обеспечению безопасности Кипра и дислоцированного там британского военного персонала.



Ранее стало известно, что Каллас считает опасным прецедентом ослабление санкций в отношении России.