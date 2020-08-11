«Не хочу крови»: Тихановская обратилась к белорусам

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала своих сторонников уважать закон, «не противостоять милиции, не выходить на площади».

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«Белорусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия», — сказала она в видеообращении, опубликованном на портале tut.by. Тихановская попросила сограждан не подвергать опасности свои жизни, беречь себя и своих близких. Она также выразила благодарность соотечественникам за участие в выборах. Бывший кандидат подчеркнула, что «народ Беларуси сделал свой выбор».

На опубликованной записи видно, что Тихановская читает свое обращение с листа.

Незадолго до этого стало известно, что экс-кандидат выехала из Белоруссии в Литву. Она подтвердила эту информацию в предыдущем видеообращении, подчеркнув, что таково ее самостоятельно принятое решение. По данным государственного пограничного комитета Белоруссии, политик выехала в Литву в ночь на 11 августа через пункт пропуска «Котловка».

Видеообращение Тихановской прокомментировала ее соратница Мария Колесникова. По ее словам, перед тем как покинуть территорию республики, бывший кандидат в президенты была без связи со своим адвокатом. «По какому праву кандидата в президенты оставляют с представителями силовых структур без адвокатов на несколько часов? Почему, приходя на прием к председателю ЦИК, люди в итоге остаются задержанными силовыми структурами? У меня нет связи со Светланой. Лично я остаюсь в Беларуси, не собираюсь никуда уезжать. Я поддерживаю решение Светланы. Света, если ты меня слышишь, — ты — герой, ты сделала очень многое для Беларуси», — цитирует заявление Колесниковой издание Tut.by.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько сказал РИА «Новости», что отъезд Тихановской в Литву вряд ли серьезно скажется на протестах в Белоруссии, поскольку

граждане страны в первую очередь выступают не за нее, а против действующего главы республики Александра Лукашенко.

«Отчасти ее отъезд может отразиться (на протестах – «Газета.Ru»). Но, с другой стороны, люди голосовали не за Тихановскую, она просто была единственным реальным альтернативным кандидатом... Все остальные — просто спойлеры. Поэтому за нее и отдали такое большое количество голосов... Возможно, протесты несколько трансформируются. Но люди протестуют не столько за Тихановскую, сколько именно против Лукашенко», — констатировал Безпалько.

По его мнению, если против Белоруссии будут объявлены экономические санкции или персональные санкции в отношении силовиков, в стране может произойти смена режима. «Это также возможно, если будет обращение к силовикам — с тем, чтобы Лукашенко отстранили от власти. Тем более что предпосылки к этому есть, ряд силовиков еще до выборов, правда, скрывая лицо, поддержали протестующих и заявили, что они против Лукашенко и что они готовы солидаризироваться с народом Белоруссии», — отметил эксперт.

О том, что Тихановская «в безопасности» и находится в Литве, также сообщил в своем аккаунте в Twitter глава МИД прибалтийского государства Линас Линкявичюс. Впрочем, он не уточнил обстоятельства ее переезда.

Министр заявил в интервью телерадиокомпании LRT, что минувшая ночь была очень напряженной. «Тихановская долгое время не выходила на связь, ее местоположение было неизвестно, начались ее поиски. Я могу подтвердить, что она действительно находится в Литве. Главное, что она в безопасности», — констатировал глава ведомства.

По данным Линкявичюса, Тихановскую в Белоруссии задержали и удерживали семь часов, но обстоятельства случившегося ему неизвестны.

За день до этого Тихановская была в Минске. Вечером она приезжала в ЦИК Белоруссии и подала жалобу на результаты второго тура президентских выборов. «После трех часов в ЦИК Тихановская появилась, заявила своему адвокату Максиму Знаку, что приняла решение, попрощалась с ним и покинула здание через другой выход», — рассказала РБК пресс-секретарь ее избирательного штаба Анна Красулина.

В Белоруссии вечером 9 августа сразу после выборов президента начались массовые протесты, которые впоследствии переросли в столкновения активистов с сотрудниками силовых структур. Против демонстрантов применяют резиновые пули и слезоточивый газ. СМИ сообщают о многочисленных пострадавших в ходе акций в Минске. Волнения продолжаются до сих пор.