Важная фигура: Трамп опять зовет Путина на саммит G7

Президент Российской Федерации Владимир Путин — важное лицо на международной арене, которое должно присутствовать на саммите «Большой семерки» в США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, повторив высказанные ранее слова, передает ТАСС.

«Я бы непременно пригласил бы его [Путина] на встречу. Я думаю, что он важное действующее лицо», — подчеркнул американский лидер.

Он добавил также, что США пригласили на саммит «некоторых людей, которые не входят в G7», и некоторые уже согласились приехать в Вашингтон.

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По словам Трампа, саммит может быть проведен после всеобщих выборов в Америке, назначенных на ноябрь. «Я больше настроен на это», — отметил президент Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что саммит «семерки» — это очень важно.

«Я думаю, что атмосфера [после выборов] будет лучше для G7, я думаю, что будет просто более хорошая, спокойная атмосфера», — добавил Трамп.

Он отметил также, что Штаты пока не высылали официальных приглашений на саммит лидерам иностранных государств.

Несколькими месяцами ранее телеканал CBS сообщал, что Трамп назвал «неэффективным» формат G7. Он также предложил позвать на саммит Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.

Организовать саммит получится не раньше сентября, подчеркнул Трамп. Ранее встреча планировалась на конец июня — в Вашингтоне, в «классическом» составе из семи стран.

Российская Федерация состояла в G8 с 1997 по 2014 год, тогда организация назвалась «большой восьмеркой». Однако после воссоединения Крыма с Россией другие страны-участницы формата обвинили Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины и больше не приглашали ее на саммиты.

В 2018 году Трамп заявил о необходимости присутствия России на саммите «большой семерки» в Квебеке 8 июня перед тем, как отправиться в Канаду на встречу с главами государств G7.

«Трамп призвал Россию, которая была исключена из группы ведущих мировых держав после аннексии Крыма, восстановить свое участие [в «большой восьмерке»]», — говорится в сообщении, опубликованном Associated Press. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не обладает достаточной информацией об идее американского президента Дональда Трампа позвать Россию на саммит «большой семерки».

«Мы пока не знаем детали этого предложения. Мы не знаем, является ли это официальной инициативой. Речь шла о приглашении России и ряда других стран на «семерку», — отметил он.

За год до этого Песков заявил, что в Кремле рассмотрят приглашение России на саммит в США, если оно поступит.

«Конечно, возвращение в «семерку» только по приглашению одной из стран невозможно, потому что все решения там принимаются коллективно», — сказал представитель российского лидера в ходе телефонной конференции с журналистами.

Идея Трампа вызвала недовольство других стран-членов G7.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас не считает возможным восстановление формата G8 («большой восьмерки») с Россией в составе. Он подчеркнул, что G7 и «большая двадцатка» (G20) — это два формата, которые «разумно скоординированы», и саммиты «G11 или G12 не нужны».

Премьер Канады Джастин Трюдо выразил мнение, что России возвращаться на саммит не нужно. «Россия <...> остается за пределами G7 и будет там и дальше находиться», — сказал глава канадского кабмина.

Глава Европейской службы внешних дел (ЕСВД) Жозеп Боррель при этом отметил, что США как действующий председатель G7 не могут менять состав группы, приглашая новые страны. Соединенные Штаты могут лишь направлять адресные приглашения, но менять формат — это не прерогатива текущего председателя «семерки».

Франция причин для возвращения формата «большой восьмерки» с участием РФ также не видит. В Елисейском дворце заявили, что были «конкретные причины» для исключения Москвы из G8 — западные страны были недовольны воссоединением Крыма с Россией.