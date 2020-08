Золото растет, США в хаосе, сериал про «российское дело»: о чем пишут телеграм-каналы

Начнем с поста философски настроенного «Адеквата» о ситуации в мире. Миропорядок, по его мнению, трещит по швам.

«Золото прямо на глазах упирается в 2000 долларов за унцию – и, будьте благонадежны, вот-вот перемахнет и пойдет дальше. Аналогии точнее, чем температурная кривая у постели в интенсивной терапии, и не сыскать.

Слагаемые успеха все те же. Гомерическая эмиссия доллара, который на этой почве, сюрприз, устойчиво слабеет. Все остальные глобальные последствия карантинов, обобщенно выраженные в статистике ВВП за второй квартал (там не только Штаты минус 33%, но и, например, ЕС минус 14 с лишним). Новый подъем, а где и всплеск, заболеваемости во многих странах.

Внутренняя американская, эгм, турбулентность (социальное, не путать с расовым, измерение которой еще все впереди) и беспрецедентное обострение их же срача с Китаем. Для полной картины идеального шторма разве что региональной войны не хватает.

Довольно ранняя (именно на этом слове стоит порадоваться нашей самодостаточности по сырью, энергетике и продовольствию) стадия расползания старого миропорядка в клочья именно так и выглядит. А золото… что золото. Барометр. Что вовне есть, то он и показывает», — констатирует канал.

И вот на этом фоне Трамп, подливая масло в огонь, предлагает всем подумать, а не перенести ли выборы.

Идея настолько дикая, что даже профессор Никита Кричевский в своей «Антискрепе» предлагает президенту США выход из трудного положения: «Твиттер Трампа, где он предлагал отложить выборы, хакнули…»

«Мейстер» рассуждает уже всерьез.

«Юридически Конституция США устанавливает: «Конгресс может установить сроки избрания выборщиков и день, когда они подают голоса; этот день должен быть единым на всей территории Соединенных Штатов» (статья II, раздел 1). То есть формально перенос возможен. Однако на практике выборы проходили в первый вторник после первого понедельника ноября с 1792 года и ни разу не переносились.

Невозможно представить себе, чтобы демократическое большинство Палаты представителей проголосовало за перенос выборов — ведь именно демократы настаивают на голосовании по почте. Трамп все это понимает гораздо лучше нас. Тем не менее он высказался за перенос выборов. Остается предположить, что его цель — показать, что демократы действуют в своих партийно-корыстных интересах, а он заботится о здоровье американцев», — пишет канал.

Пост ИА «Стекломой» дорисовывает картину хаоса.

«Вслед за коронавирусом города США накрывает другая эпидемия – насилия. Так, за первые шесть месяцев текущего года количество убийств в Хьюстоне по сравнению с аналогичными показателями прошлого года возросло на 37%. В Лос-Анджелесе зафиксирован рост на 11%, в Нью-Йорке и Филадельфии – на 21%, Атланта – 31%, Чикаго (ох уж этот Чикаго) – 34%, Сиэтл – 42%, Милуоки – 45%, Денвер – 46%, Де-Мойн – 52%, Буффало – 54% и тд. Это только убийства.

География и количество населения слабо влияют на цифры: печальная статистика породнила небольшой провинциальный Де-Мойн в центре «кукурузного пояса Америки» с огромным ослепительным Лос-Анджелесом на берегу Тихого океана. Но есть и кое-что общее: мэрами всех вышеперечисленных городов являются члены Демократической партии.

Впрочем, даже если мэром какого-нибудь Милуоки был бы республиканец, вряд ли ситуация кардинально изменилась. Проблема носит системный характер: рекордная безработица, чудовищный социально-политический раскол, километровые очереди в оружейные магазины... Пандемия аккумулировала годами копившиеся в американском обществе противоречия и разом выплеснула их на улицы городов.

«Самое любопытное, как этими цифрами распорядятся Дональд Трамп и Джо Байден в своих предвыборных дебатах: очевидно, первый будет во всем винить мэров-демократов, а второй будет напирать на общее некомпетентное руководство Белого дома. Если, конечно, жизни простых американцев представляют для них хоть какой-то интерес. Особенно на фоне русских хакеров и китайских шпионов», — иронизирует канал.

На этом фоне в Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на публикации The New York Times и Associated Press, о том, что российская разведка якобы использует сайты на английском языке для публикации фейков о коронавирусе.

«Обратили внимание на то, что безосновательные утверждения о связи определенных сайтов (в частности названы ресурсы InfoRos.ru, Infobrics.org и OneWorld.press) с Главным управлением Генерального штаба ВС России делаются со ссылкой на «анонимные источники из официальных кругов» и на засекреченный доклад — т.е. на информацию, подлинность которой заведомо невозможно проверить. Характерно, что такой незамысловатый приём, своеобразное ноу-хау американских элит, стал повсеместно применяться в западной журналистской практике».

«Не помним такого случая за последнее время, чтобы «разоблачения» о мнимых российских фейках/кибератаках писались со ссылкой на не анонимные источники. Это действительно классика жанра у наших партнёров», — замечает RIAN.

А тем временем канал Showtime выпустил тизер сериала «The Comey Rule» о конфликте бывшего главы ФБР Джеймса Коми с президентом США, пишет канал «Зубовский, 4».

«Создатели ленты cообщают, что в первом эпизоде покажут этап расследования якобы вмешательства России в американские выборы. Пользователи в комментариях уже саркастически указывают на предвзятость сериала. Действительно, лента выйдет в эфир за неделю до выборов президента США, на которых Дональд Трамп собирается снова одержать победу.

Кстати, роль Трампа исполнил актер Брендан Глисон. О нем пишут, что он играл в лондонских театрах и получил известность своими ролями в постановках пьес...Чехова. Если факт вмешательства России в выборы до сих пор не доказан, то русское культурное влияние тут пошло на пользу. Уж очень Глисон убедителен в роли Трампа, судя по тизеру», — считает канал.

Ну, а «Доктор прописал» заметил еще один доклад о «вмешательстве», на этот раз в дела Германии.

Подготовлен документ в Лондоне, в Королевским объединённом институте оборонных исследований (RUSI).

«Германия находится на переднем крае действий России и Китая по вмешательству и влиянию в Европе. Деятельность России в основном носит политический характер, она пытается подорвать доверие общественности к

демократическим институтам. Китай сосредоточен в основном на экономических активах», — говорится в нем, в частности.

«От Меркель многого авторы доклада не ждут, отмечая, что «тщательный анализ» «уязвимости Германии» по отношению к Китаю и России должен будет провести ее преемник. Ну и Трамп виноват, куда без него. Из-за его плохих отношений с Меркель, Германия более не может положиться на США», — подчеркивает канал.

