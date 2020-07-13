Путин: ситуация с летальностью от коронавируса неплохая

Президент РФ Владимир Путин считает, что ситуация со смертностью от коронавируса COVID-19 в стране выглядит «неплохо». Об этом он заявил на совещании по нацпроектам, проходившем в режиме видеоконференции, передает газета «Известия».

«В России от коронавирусной инфекции на 100 тыс. населения летальность в разы ниже, чем во многих других странах, в том числе и европейских странах с развитой системой здравоохранения», — заявил российский президент.

По словам Путина, количество выздоровевших растет, а ежесуточный прирост новых случаев коронавируса остается стабильным. Он добавил, что на этом фоне подавляющее большинство регионов РФ начали смягчать ограничительные меры, введенные из-за эпидемии.

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Путин заявил, что достойно ответить на поставленный коронавирусом вызов помогло «общенациональное единение россиян», хотя были и «определенные сбои». Он также подчеркнул, что власть, в первую очередь, заботилась о людях — на этом были сконцентрированы усилия федерального правительства, регионов, а также медицинских и научных центров, бизнеса и волонтеров.

Глава государства также отметил, что главной задачей на фоне экономических трудностей является поддержка занятости и стабильности доходов граждан России. «На фоне объективных экономических трудностей, которые возникли в последнее время в связи с этой пандемией, главное — поддержать занятость и доходы наших граждан», — сказал президент.

Принятый пакет мер поддержки экономики весной текущего года стал беспрецедентным — по его словам, Россия использовала на его реализацию серьезное количество ресурсов. В то же время, Путин считает, что систему медицинской помощи необходимо сделать более гибкой и устойчивой, чтобы она была способна реагировать на любые вызовы. «Всю систему медицинской помощи, включая ее первичное звено», — назвал президент РФ сферы здравоохранения, которые важно реформировать.

Для достижения этой задачи необходимо реализовать уже запланированные в национальных проектах меры, а также направить в здравоохранение дополнительные ресурсы, добавил он.

Коснулся президент и последствий «коронакризиса» — в стране не был зафиксирован драматический рост безработицы. «Мы не допустили взрывного, как в некоторых странах, драматического роста безработицы», — сказал Путин.

При этом российский лидер признал, что на первых этапах борьбы с эпидемией коронавируса «не хватало слаженности» в действиях.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вся структура руководства Российской Федерации работала в период эпидемии коронавируса и связанного с ней экономического кризиса как слаженный механизм.

«Самая острая фаза эпидемии и сопутствующего экономического кризиса была пройдена с наименьшими возможными потерями. Это мы можем сказать однозначно», — подчеркнул он. Однако опыт преодоления кризисного времени еще придется проанализировать, добавил представитель Кремля. По его словам, в экономическом плане «еще не все позади — нас ждут трудности впереди». В глобальном масштабе кризис также еще не закончился, отметил пресс-секретарь российского лидера. Все страны мира до сих пор испытывают на себе последствия пандемии.

Сам президент РФ Владимир Путин считает, что Россия сможет преодолеть пандемию COVID-19 и связанные с ней экономические трудности без особых потерь. «То, что сделано за последние годы, дает нам возможность надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации достойно и с минимальными потерями», — подчеркнул российский президент.

Путин также отметил, что резервы в экономике РФ выросли за последние годы в 50 раз. При этом, добавил он, происходит диверсификация экономики, однако для этого еще многое предстоит сделать.

«Думаю, что Россия все переживет, все переможет и выстоит, вопрос только, какой ценой», — сказал Путин.