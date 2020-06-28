«Нападений не было»: Трамп опроверг сговор России с талибами*

Президент США Дональд Трамп заявил, что ни его, ни вице-президента Майкла Пенса не информировали о «нападениях русских» на американских солдат в Афганистане. Соответствующий пост он разместил в Twitter.

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Газета The New York Times ранее со ссылкой на анонимный источник сообщила, что «подразделение военной разведки России» якобы сулило награды боевикам из движения «Талибан» (запрещено в РФ) за нападения на войска США.

«Никто не говорил такого ни мне, ни Пенсу, ни главе аппарата сотрудников Белого дома Марку Медоузу о так называемых нападениях русских на наши войска в Афганистане. <...> New York Times занимается распространением фейк-ньюс!» — подчеркнул Трамп.

Он также заявил, что на американские войска в Афганистане вообще «особо много не нападали». Кроме того, Трамп призвал NYT раскрыть свой анонимный источник и не заниматься «вбросами». Он предположил, что источника у журналистов в принципе не было — его выдумали.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни также сообщила, что Трампа никто не информировал о «секретных операциях» России на афганском направлении.

Министерство иностранных дел РФ в комментарии ТАСС подчеркнуло, что публикация на страницах NYT — вброс американской разведки, который «наглядно демонстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов», которым «приходится придумывать чушь».

В ведомстве также обвинили разведку США в причастности к наркоторговле в Афганистане. МИД полагает, что американским разведслужбам не нравятся усилия российских дипломатов, которые «способствуют запуску мирных переговоров» между правительством в Кабуле и талибами. В то же время в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что «фальшивые новости» американских СМИ на «афганскую тему» привели к угрозам в адрес российских дипломатов.

В 2017 году Замир Кабулов, спецпредставитель президента России в вопросах Афганистана, заявил «Известиям», что армия США «ничего толком не может сделать» в горячей точке.

«Москва никогда не торопила вывод войск США из Афганистана. Но поскольку армия США ничего толком не может сделать, пусть уходят из Афганистана. Американская кампания в Афганистане провалилась», — утверждает Кабулов.

По мнению официальной Москвы, Афганистан может стать мировым инкубатором международного терроризма. «Он, по сути, частично уже таковым является», — добавил Замир Кабулов.

Кроме того, дипломат уточнил, что Россия выступает против замены подразделений американской регулярной армии на силы наемников. В последнее время в Пентагоне и Белом доме активно обсуждается такая возможность.

По словам Кабулова, США находятся в отчаянии и планы заменить профессиональных военных на наемников представляют собой глупость из-за ненадежности «солдат удачи». «Ни к чему хорошему это не приведет: наемники просто-напросто побегут. Они набирают их за деньги со всего мира. Как они вообще собираются воевать против талибов?» — считает спецпредставитель президента.

С начала своего присутствия в Афганистане в 2001 году американцы придерживались комплексного видения проблемы, рассказал «Газете.Ru» Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам (РСМД). «Борьба с терроризмом подразумевает не только военные операции против группировок боевиков, но и работу с питательной средой для развития террористических организаций. Одновременно с войной американцы решили инвестировать в развитие Афганистана, — считает эксперт. — Многое было сделано, в частности — построены элементарные институты государственной власти. Но Афганистан остается многосоставным и сложным обществом с большим количеством субэтносов».

«Сформировать там единую политическую нацию, как об этом мечтали и Буш-младший, и Обама, не получилось. И сейчас американцы испытывают разочарование — деньги на построение демократического общества улетели в трубу», — добавил Тимофеев.