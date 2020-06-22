Болтон: Трамп неспособен к переговорам на уровне Путина

Президент США Дональд Трамп гораздо хуже умеет готовиться к переговорам и вести себя на них, чем его российский коллега Владимир Путин. Об этом в интервью телеканалу ABC заявил экс-советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.

По его мнению, Путин показывает «просто немыслимый в случае с Трампом» уровень подготовки, «педантичности и планирования», внимательнейшим образом готовится к встречам на высшем уровне и «имеет представление, с кем ведет разговор».

Кроме того, добавил Болтон, Путин «всегда взвешивает свои слова» и думает о целях, которых «желает достичь».

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При этом бывший чиновник заявил, что окружение Трампа было не в курсе, какие темы он планировал обсуждать с Путиным на саммите в Хельсинки летом 2018 года.

«Не было ни секунды, когда мы знали, что он собирается сказать. <..> На встрече в формате тет-а-тет не произошло ничего неожиданного, но это означает, что мы ушли с нее невредимыми», — ругает Трампа за непредсказуемость его бывший помощник.

Двумя днями ранее американский суд разрешил публикацию книги «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме» экс-советника президента США. По книжным магазинам США уже разошлось 200 тыс. экземпляров.

Болтон заявил, что своей книгой мемуаров не хочет нанести вред национальным интересам, в чем его обвиняет администрация Трампа и сам президент США. Он отметил, что обладает большим опытом по работе с важными вопросами, касающимися национальной безопасности.

По словам бывшего советника, данная книга о том, каким президентом быть не следует. «Когда вы на высоком посту, у вас есть обязательство говорить правду. Я после 17 месяцев в администрации был обеспокоен, что он (Трамп. — «Газета.Ru») не имел необходимой компетенции, чтобы быть президентом», — заявил Болтон, по мнению которого «американцам стоит знать» о пороках Трампа.

Сам американский лидер заявил, что Джон Болтон должен «заплатить очень высокую цену» за публикацию своих мемуаров о работе в Белом доме. По словам главы Белого дома, его экс-помощник нарушил закон, разгласив в своей книге секретную информацию.

Госсекретарь США Майк Помпео, ознакомившись с некоторыми фрагментами публикации Болтона, назвал его предателем. По его словам, бывший советник Дональда Трампа в своей книге распространяет целый ряд лживых утверждений, а также представляет читателю полуправду и прямые измышления.

«Я не читал книгу, но судя по отрывкам <...> Болтон распространяет лживые утверждения», — заявил бывший директор ФБР и действующий глава Госдепа. При этом демократы — противники Трампа и его команды — открестились от Болтона. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что не намерена покупать книгу. Она также обвинила Болтона в отсутствии патриотизма и «жульничестве».

По ее мнению, Болтон участвует в политической игре ради собственных интересов. «Полагаю, он заработает на своей книге», — добавила Пелоси.

Ранее Трамп заявил, что книга его «ненормального советника» невероятно скучная и навевает тоску.

«Пока я не уволил его, он говорил обо мне в печати только хорошее. Обиженный скучный дурак, который хотел только одного — устроить войну. Ничего не понимал, подвергался остракизму и был с радостью мной уволен. Ну и болван!» — написал Трамп в Twitter.

Как пишет The New York Times, особое внимание в своей книге Болтон уделяет Ирану, события лета прошлого года — сбитый иранскими военными американский беспилотник, — он называет поворотным моментом для себя в администрации Трампа.

По мнению бывшего советника, США должны были ответить на агрессию серией ударов по иранской территории, однако Трамп отказался от этого предложения, что шокировало экс-помощника.

«Болтон кажется взбешенным неожиданным проявлением осторожности и человечности со стороны Трампа, считая это самым иррациональным из того, что он когда-либо видел из действий президента», — отмечает издание.

Этот инцидент с иранской атакой можно считать одной из причин, почему Трамп обвиняет Болтона в желании устроить войну. Президент США даже говорил, что, послушай он своего советника, — «мы уже были бы в «шестой мировой войне».