За вклад в дипломатию: Путин наградил Захарову и Небензю

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. Документ разместили 20 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

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Орденов Почета были удостоены директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, постоянный представитель РФ при ООН в Нью-Йорке Василий Небензя, а также посол по особым поручениям МИД Андрей Аветисян.

Награды им были присуждены за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

Захарова находится на посту директора департамента информации и печати с августа 2015 года. До этого она была главой пресс-службы постпреда России в ООН, а с 2011 по 2015 годы — заместителем главы департамента информации и печати: тогда его возглавлял Александр Лукашевич.

Небензя занимает должность постпреда России при ООН с 2017 года. На этом посту он сменил Виталия Чуркина. До этого он на протяжении четырех лет был заместителем министра иностранных дел, работал в российском посольстве в Таиланде, а также в постпредстве России при Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве.

Дипломатический стаж Аветисяна — 36 лет. За это время он проработал в советском, а позже российском посольстве в Афганистане, был заместителем директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД России.

Орденами Почета также были отмечены народные артисты России Борис Щербаков и кинооператор-постановщик Владимир Климов, а также гендиректор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.

Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» удостоили Народного артиста СССР, альтиста и дирижера Юрия Башмета. Государство отметило его большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

Ордена «За заслуги перед Отечеством III степени» был удостоен академик-секретарь Отделения медицинских наук ФГБУ «Российская академия наук» Владимир Стародубов за большой вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки.

Президент также наградил орденом Дружбы автора детективных романов Чингиза Абдуллаева — секретаря Союза писателей Азербайджана.

Кроме того, отмечены были и подданные Великобритании Дарем Дерек Эдвин Джаспер, Лидбеттер Эдвин, Олдройд Гарри, Ревелл Джон, Робинсон Уильям Джеффри, Уилер Реджинальд Чарльз и Хогг Атол. Их удостоили медали Ушакова за личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях.

Северные конвои применялись в годы Второй мировой войны, чтобы доставлять грузы по программе ленд-лиза из США, Канады и Великобритании в Советский Союз морем через Северную Атлантику. Конвои формировали в Ливерпуле, бухте Лох-Ю в Великобритании, Рейкьявике и других портах Исландии. Они обходили вокруг оккупированную Норвегию и шли через Северную Атлантику. До портов Мурманска, Архангельска и Молотовска суда добирались 10-14 суток.

Планирование и командование конвоями осуществляло британское адмиралтейство. Транспортные суда принадлежали СССР и союзникам — в основном Великобритании, США и Канаде. Главным образом, их прикрывали британские военно-морские силы. В Баренцевом море к ним присоединялись корабли Северного флота советского ВМФ.

В апреле Путин подписал указ о награждении медиков орденами и медалями за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу, а также о присвоении почетных званий «заслуженный врач России».

«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Дружбы Рысева Александра Васильевича — заместителя главного врача государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени Джанелидзе», — говорилось в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства наградил знаком отличия за наставничество заведующего отделением государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Новгородская областная клиническая больница» Рушана Сулиманова.

Его удостоили этого знака за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность.

Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» удостоили заведующего отделением краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница» Алтайского края Дмитрия Долженко.

Кроме того, Путин присвоил 15 медикам почетные звания заслуженный врач России и пяти медработникам — звание заслуженного работника здравоохранения.