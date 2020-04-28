«Спад эпидемии»: Франция выходит из карантина

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что с 11 мая разрешается свободное передвижение по улицам городов страны без специальных документов. Об этом глава кабмина сказал во время выступления в парламенте, на котором он также представил план правительства по снятию ограничительных мер.

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«Исключение — для поездок больше чем на 100 километров от места проживания, которые возможны только по веским семейным или рабочим нуждам», — добавил Филипп.

По его словам, первый этап также предусматривает открытие коммерческих организаций, церквей и мечетей, снятие запрета на индивидуальные занятия спортом и возобновление работы детских садов на добровольной основе.

Снятие ограничений будет проводиться в соответствии с эпидемиологической ситуацией в том или ином регионе Франции, указал Филипп. В случае ее ухудшения выход из кризиса может быть отложен.

«Нам следует начать необходимый, но и вызывающий у всех опасения выход из карантина. Спад эпидемии уже начался», — уверен французский премьер.

Вместе с постепенным снятием мер продолжится массовое тестирование граждан на коронавирус. С 11 мая планируется брать не менее 700 тыс. анализов ежедневно. При этом проверки будут касаться не только людей с симптомами или контактировавших с зараженными — охват будет расширен для выявления возможных каналов распространения вируса.

Стоимость тестов полностью покроет государственное соцстрахование. Также власти заключили договор с частными фирмами, чтобы французы могли сдать анализ около своих домов.

«Если у человека будет положительный результат [на наличие коронавируса], мы обязуемся провести работу по идентификации и проверке всех, кто контактировал с ним, с симптомами или без. Всем им будет предложено самоизолироваться на время инкубационного периода», — заверил Филипп.

Первый этап снятия карантина планируется завершить 2 июня, что позволит адаптировать принимаемые меры к ситуации. Как отметил премьер, французские власти не исключают риска возникновения второй волны эпидемии, поэтому отмену ограничений необходимо проводить с особой осторожностью.

«Мы должны будем жить с вирусом, пока нет вакцины, эффективного лекарства и коллективного иммунитета», — подчеркнул Филипп.

Пока Франция не собирается открывать рестораны, бары и кафе — решение по ним будет принято ближе к концу месяца. Сады и парки же будут открыты только там, где это позволит осуществить эпидемиологическая ситуация, а разрешения на посещение пляжей не стоит ожидать раньше 1 июня.

«Собрания, организованные в общественных местах или на частной территории, будут ограничены 10 участниками. Мэры продолжат предлагать отмену свадеб, кроме срочных случаев», — отметил Филипп, выступая в парламенте.

Массовые мероприятия правительство Франции собирается разрешить как минимум с сентября, а все культурные программы, спортивные состязания и различные турниры сезона 2019/2020 не будут возобновлены в принципе.

В то же время средние школы должны постепенно возобновить свою работу с 18 мая, но опять-таки все будет зависеть от ситуации вокруг распространения коронавируса. Открытие же колледжей допускается с ограничением количества учеников в классах до 15 человек, обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением средств защиты.

При этом постепенное снятие ограничений на первых этапах не предполагает отмену мер безопасности для населения в целом.

То есть ношение масок остается обязательным при поездках на общественном транспорте или на работе. Кроме того, карантин в полной мере продолжает действовать для пожилых людей, которые находится в зоне риска.

По последним данным, во Франции зафиксировано более 165 тыс. случаев заражения коронавирусом, число умерших превысило отметку в 23 тыс. человек. Власти отмечают стабилизацию ситуации, что дает возможность для начала выхода из карантина. Пока французский научный совет прогнозирует от 1 тыс. до 3 тыс. новых случаев ежедневно после 11 мая.

Стоит отметить, что дату начала снятия ограничительных мер во Франции президент Эммануэль Макрон назвал еще во время своего последнего обращения 13 апреля. Как пишет Le Figaro, желание французского лидера вызвало недовольство Филиппа, хотя официально президент отрицал наличие какого-либо конфликта.

«Вся исполнительная власть полностью настроена на преодоление этого кризиса. Я не буду потворствовать тем, кто слухами пытается расколоть правительство, в частности премьер-министра и президента республики», — говорил Макрон на заседании совета министров.

Впрочем, представление плана по снятию ограничений в целом снимает вопрос о противостоянии, а его реализация в большей степени зависит от эпидемиологической ситуации, чем от политиков. До 11 мая остается две недели, и прогноз правительства пока дает надежду на благоприятное развитие событий.