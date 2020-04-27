«Сдержите нетерпение»: Джонсон вернулся в кресло премьера

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, единственный заразившийся коронавирусом среди мировых лидеров, 27 апреля вернулся к работе после выздоровления.

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Сегодня он выступил перед своей резиденцией на Даунинг-стрит и заявил о риске второй волны пандемии при преждевременном снятии ограничений.

«Если этот вирус был физическим нападавшим, неожиданным и невидимым грабителем, а я могу сказать вам по личному опыту, что если это так, то сейчас момент, когда мы уже начали вместе отбиваться от него. Итак, из этого следует, что это момент возможности, это момент, когда мы можем использовать наше преимущество, это также момент максимального риска. Я знаю, что многие люди смотрят на наш очевидный успех и начинают задумываться, не пора ли сейчас смягчить меры по социальному дистанцированию», — сказал Борис Джонсон.

Премьер заявил, что его первоочередная задача — закрепить достижения, которых удалось добиться с помощью карантина, и избежать второй вспышки заболевания.

«Сдержите свое нетерпение», — обратился Борис Джонсон к представителям бизнеса, которые терпят серьезные экономические убытки из-за введенных в Великобритании ограничительных мер по закрытию множества общественных заведений.

По состоянию на понедельник в стране зафиксировано 153 тыс. случаев коронавируса, из которых 20 732 — смертельные.

Великобритания позже многих других европейских стран сдалась под натиском пандемии и прибегла к введению серьезного карантина — это было сделано лишь 24 марта, когда улицы городов в соседних государствах уже пустовали.

Сегодня Джонсон заявил, что в стране начался перелом в лучшую сторону. Накануне The Telegraph сообщила, что правительство Великобритании может пересмотреть ряд ограничительных мер.

По словам Джонсона, в ближайшие дни будет предоставлена более подробная информация о любых изменениях, однако из слов премьер-министра становится понятно, что ожидать резких послаблений не стоит.

Британский лидер также отметил, что до сих пор стране удавалось коллективно защищать Национальную систему здравоохранения и «сглаживать пик». Однако на сегодняшний день он не может сказать, когда и какие именно будут сняты ограничения.

«Мы просто не можем сейчас объяснить, насколько быстро или медленно, или даже когда эти изменения будут сделаны. Хотя, очевидно, что правительство будет гораздо больше говорить об этом в ближайшие дни», — подчеркнул Джонсон.

Представитель Даунинг-стрит позже сообщил, что к концу недели правительство сможет больше судить о способности страны «двигаться вперед».

Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит накануне. 5 апреля он был госпитализирован, а последние две недели провел в загородной резиденции Чекерс, где восстанавливался и, следуя рекомендациям врачей, не принимал активного участия в работе правительства. При этом, как сообщают британские СМИ, он ежедневно общался по видеосвязи с главой МИД Домиником Раабом, который временно исполнял его обязанности.

Ожидается, что 7 мая правительство Великобритании может пересмотреть меры по борьбе с пандемией и объявить об изменении своей стратегии. Между тем до конца апреля Лондон должен достичь поставленной им цели — проводить 100 тыс. тестов на коронавирус в день. От способностей тестирования напрямую зависит ослабление ограничительных мер.

Как сообщает «Би-би-си», в субботу было проведено 29 058 тестов, что далеко от заявленных показателей. Сегодня представитель Даунинг-стрит заявил, что может пройти «несколько дней или больше», прежде чем станет ясно, достигнет ли Великобритания заданной планки в 100 тыс. тестов в день к четвергу, 30 апреля.

Оппозиционная Лейбористская партия тем временем призывает правительство опубликовать свою стратегию. Лондон уже получил шквал критики, когда объявил о своих первых мерах по борьбе с коронавирусом, которые кардинально отличались от тех, что вводили остальные европейские страны.

Первоначальная стратегия Великобритании была обнародована Борисом Джонсоном 12 марта, на следующий день после того, как ВОЗ объявила, что распространение коронавируса достигло стадии пандемии.

Школы и университеты правительство закрывать не стало. Джонсон также заявил, что не видит целесообразности в запрете на проведение спортивных мероприятий, так как вместо них британцы все равно соберутся в пабах. Премьер-министр лишь посоветовал пожилым гражданам воздержаться от поездок, а тем, кто обнаружил у себя симптомы коронавируса, оставаться дома.

Через несколько дней 229 британских ученых обратились с открытым письмо к правительству, призывая его принять более жесткие меры по борьбе с пандемией.

19 апреля британское издание The Sunday Times сообщило, что Борис Джонсон пропустил пять первых заседаний COBRA по пандемии коронавируса. COBRA — чрезвычайный правительственный комитет, который собирается лишь в экстренных случаях. Состав членов заседания определяется премьер-министром в зависимости от того, какая проблема стоит перед правительством.

Первое заседание по оценке угрозы заболевания и его распространения в Великобританию прошло в конце января. Однако премьер-министр был больше озабочен выходом страны из Евросоюза. После того как 31 января Лондон официально покинул ЕС, Борис Джонсон уехал в свою загородную резиденцию и не явился еще на четыре заседания COBRA.

Он появился на собрании чрезвычайного правительственного комитета лишь 2 марта, когда ситуация уже начала набирать критические обороты, а спустя десять дней объявил о своей достаточно мягкой стратегии.

В расследовании The Sunday Times также отмечается, что в течение последних лет правительство было полностью сосредоточено на Brexit и упустило многие проблемы в Национальной системе здравоохранения, а также переоценило способности Великобритании реагировать на чрезвычайные ситуации.

Все это создает весьма неблагоприятный фон для возвращения Бориса Джонсона после его выздоровления. Премьер-министр, впрочем, сегодня заверил, что правительство будет принимать решения с «максимальной прозрачностью».