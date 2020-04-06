Новая Великая депрессия: как пандемия губит мировую экономику

В мире наступает период затяжной экономической депрессии на фоне распространения нового коронавируса. По мнению аналитиков The Guardian, он уже начался в Великобритании и других европейских странах. При этом по своим масштабам ее можно сравнить с Великой депрессией, которая ударила по Западу в 30-х годах прошлого века.

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Экономисты отмечают, что на данный момент реальный уровень безработицы среди населения европейских стран неизвестен, также непонятно, насколько она может вырасти в ближайшее время. Однако ее темпы роста аналитики прогнозируют на самом высоком уровне в современной истории.

В качестве главного фактора воздействия выступают ограничительные меры для борьбы с коронавирусом.

Дело в том, что продолжительность карантина и изоляции неизвестна, пока большинство стран лишь продлевают обозначенные сроки. Это приводит к закрытию многих компаний и предприятий, которые не могут работать в соответствии с принятыми мерами и в условиях полной неопределенности.

Таким образом, в сфере бизнеса практически во всех странах уже произошел серьезный коллапс, указывают аналитики издания, показатели предпринимательской уверенности упали до уровня 2008-2009 годов — период мирового финансового кризиса, который также называют «великой рецессией».

Так, в период с января 2008 года по октябрь 2009 года уровень безработицы в США подрос на 5%, а в Великобритании он вырос с 5,2% в начале 2008 года до 8% в начале 2010 года. В то же время, отмечается, что до уровня Великой депрессии эти показатели существенно не дотягивают: тогда безработица в США почти достигла отметки в 25%, а в Великобритании перевалила за 15%.

Однако экономисты опасаются, что пандемия коронавируса может привести к тому, что страны побьют свои предыдущие рекорды:

только в США в марте число заявок на получение пособия по безработице увеличилось до 6,6 млн. При этом более 700 тыс. человек потеряли свои рабочие места, а уровень безработицы впервые за 60 лет поднялся до отметки в 4,4%.

Аналитики уверены, что в апреле этот показатель продолжит расти и, вероятно, итоговые данные будут еще более «ужасающими». К примеру, только по прогнозу федерального резервного банка Сент-Луиса, во втором квартале 2020 года уровень безработицы в США достигнет отметки в 32%.

«Используя аналогичные методы, мы изучили прогноз структуры занятости в Великобритании. Мы оценили, какие профессии находятся в группе риска в условиях распространения коронавируса COVID-19, и предположили, что в краткосрочной перспективе около 50% работников этих профессий потеряют работу», — подчеркивают экономисты.

При этом точные данные по текущей ситуации можно будет получить лишь к середине лета, резюмируют аналитики, но к тому времени как-то повлиять на положение дел уже будет невозможно.

Прогнозы новой Великой депрессии — явление не новое, в особенности в условиях экономического кризиса фактически во всем мире. Ситуация ухудшается из-за продолжения пандемии, и, соответственно, действия ограничений для борьбы с ней.

По последним данным, по всему миру новым коронавирусом заразились уже почти 1,3 млн человек, летальных случаев более 70 тыс. Больше всего заболевших в США — свыше 336 тыс., а погибших в Италии — почти 16 тыс.

К слову, власти США пытаются спасти ситуацию в своей стране за счет выделения почти $2 трлн. Однако экономика США уже вступила в рецессию, пишет The Washington Post, а переход к депрессии в таких обстоятельствах является лишь вопросом времени.

Принятые американским правительством меры не смогут остановить глубокий экономический спад, считают аналитики издания, если кризис продлится более двух месяцев.

Похожие проблемы преследуют и Евросоюз, где еврогруппа рассчитывает потратить на преодоление эпидемии более $0,5 трлн. Впрочем, в ряде европейских стран не испытывают особого оптимизма в отношении ситуации. К примеру, минфин Франции уже открыто сравнивает текущий кризис с Великой депрессией.

«Сейчас существует жесткий экономический кризис, возможно худший с 1929 года в странах Запада», — говорил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

В первую очередь, необходимо сохранить производственные мощности в стране и поддержать бизнес, отмечал глава французского финансового ведомства, основная задача не допустить их краха.

Тем не менее, малый и средний бизнес во Франции уже потерял около 70% выручки за март, по сравнению с показателями прошлого года, и продолжает терять средства из-за действующих ограничений на фоне пандемии.

Даже в России, где число заболевших составляет на данный момент 6434 человека, эксперты прогнозируют двухлетнюю рецессию. Так, в частности, полагают в Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Понимают это и в российском минфине. «Для нас это как бы новая реальность, тем не менее, мы к этой реальности готовы. Тучные времена прошли, сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве», — заявил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов.

По словам министра, для преодоления кризиса Банком России накоплен необходимый запас золотовалютных резервов, а правительство готово реагировать на экономические изменения.