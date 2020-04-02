«Серьезное решение»: главы двух регионов ушли в отставку

Главы сразу двух регионов — Игорь Орлов (Архангельская область) и Сергей Гапликов (Республика Коми) — в четверг, 2 апреля, ушли в отставку. К обоим были претензии со стороны партии «Единая Россия» в вопросе организации борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Реклама

В частности, 1 апреля заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко на своей странице в Facebook написал, что в ряде российских регионов есть проблемы — работа по борьбе с заболеванием «организована не должным образом».

«Например, в Республике Коми сегодня сложилась вопиющая ситуация — подтверждены 54 случая заражения коронавирусом в одной больнице. В регионе дорожают продукты первой необходимости — гречка, сахар, другие наименования.

Количество обращений граждан по этому вопросу заметно растет. Общественники просят власти Коми развернуть пункты обогрева для бездомных, которые физически не могут соблюдать режим самоизоляции. Также рост обращений в наши волонтерские центры зафиксирован в Архангельской области…» — написал Ревенко.

Всего в Архангельской области на данный момент зарегистрировано семь случаев коронавируса, в Коми — 56.

В Коми сложилась скандальная ситуация вокруг вспышки коронавирусной инфекции в Эжвинской городской больнице Сыктывкара, где зарегистрировано сразу 53 случая инфицирования. Причем вначале коронавирус подтвердили у пятерых пациентов, после чего больницу закрыли на карантин. Однако уже 31 марта стало известно еще о 21 случае, а 1 апреля — еще о 32. По данным Роспотребнадзора, только один случай в этой больнице был «завозным», все остальные пациенты заразились, уже находясь в медицинском учреждении.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что его вынуждают подать заявление об отставке данные соцопоросов.

«По результатам больших социологических исследований, которые провели ряд профессиональных компаний, мне сегодня понятно, что мне необходимо обратиться к президенту Российской Федерации для того, чтобы он принял решение, кто будет готовить нашу Архангельскую область к предстоящим выборам губернатора, и на основе этого я написал заявление об отставке. Я очень благодарен всем, кто со мной работал, всем жителям Архангельской области, кто дал мне возможность восемь лет возглавлять Архангельскую область», — заявил глава региона.

Орлов возглавлял регион с февраля 2012 года, тогда его назначил президент России Дмитрий Медведев. Срок его полномочий должен был истечь в 2017 году, однако в 2015-м губернатор пошел на досрочные выборы, на которых он одержал победу с результатом 53,25%.

Временно исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил руководителя Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.

Цыбульский прошел обучение на первом потоке так называемой «школы губернаторов». Эта программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления и подготовлена на основе программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Соответственно врио Ненецкого автономного округа, взамен Цыбульского, назначен вице-губернатор субъекта федерации Юрий Бездудный.

С аналогичным обращением к жителям Республики Коми 2 апреля обратился и Сергей Гапликов.

«Я принял решение сложить с себя полномочия главы Республики Коми. Мое обращение сегодня было направлено президенту Российской Федерации. Это мое решение, оно принято после долгих и серьезных размышлений. Я считаю его единственно верным», — подчеркнул экс-губернатор региона.

Сергей Гапликов находился во главе региона с сентября 2015 года, сначала он был назначен исполняющим обязанности главы региона, а спустя год — в сентябре 2016 года — на выборах он заручился поддержкой 62,17% избирателей Коми.

На сайте Кремля опубликован указ, согласно которому на пост временно исполняющего обязанности главы региона назначен замминистра здравоохранения Владимир Уйба.

В обоих регионах осенью 2020 года должны были состояться выборы главы субъекта федерации.