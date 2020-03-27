Борьба с коронавирусом: Россия предложила ООН стратегию

В настоящее время проводятся консультации по этому предложению, дата голосования будет назначена позже или же резолюция будет принята консенсусом через процедуру умолчания, без голосования, сообщается на сайте российского постпредства при всемирной организации.

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«Российская Федерация внесла 26 марта на рассмотрение Генассамблеи ООН инициативу о принятии Декларации Генассамблеи ООН о солидарности в борьбе с коронавирусом. Инициируемая Россией декларация, в частности, предусматривает признание лидирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией, согласие государств сотрудничать между собой и с ВОЗ», — отмечается в заявлении.

Там также говорится о необходимости сотрудничества стран для «выработки способов борьбы с распространением и лечением болезни COVID-19».

Российские дипломаты предлагают помогать наиболее пострадавшим странам, а также «отказаться от торговых войн и применения односторонних санкций, принятых в обход Совета Безопасности ООН».

Кроме того, Россия призывает «не допускать дискриминации государств, народов и физических лиц в связи с пандемией», а также бороться со спекуляциями с товарами первой необходимости и распространять только достоверную и научно-обоснованную информацию о вирусе.

«Проект основан на принципе Устава ООН о сотрудничестве государств, отраженном в Декларации ООН о принципах международного права 1970 года. Российская делегация приступила к сбору комментариев к своей инициативе», — уточнили в постпредстве.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны-участниц G20 сотрудничать между собой. В частности, он отметил, что можно было бы обучать новый медперсонал, делиться результатами исследований, связанных с пандемией, а также направить производственные мощности на создание медицинских средств защиты.

«Мы на войне с вирусом, который угрожает нас разъединить, если мы это позволим. Почти полмиллиона [на момент его речи. — «Газета.Ru»] человек уже инфицированы, и свыше 20 тысяч потеряли свои жизни. Пандемия развивается по экспоненте… Без агрессивных действий во всех странах миллионы могут погибнуть», — заявил он, выступая накануне перед главами государств G20.

Гебрейесус обратил внимание, что те меры, которые принимаются в различных странах, хотя и серьезные, но их недостаточно для того, чтобы побороть коронавирус.

«Ни одна страна не сможет в одиночку справиться с этим кризисом. Мы все вместе в этой ситуации и только сообща сможем из нее выйти», — подчеркнул Гебрейесус.

В настоящее время в мире зафиксировано 590 тыс. случаев заражения коронавирусом. Из них почти 27 тыс. оказались смертельными. Еще почти 132,5 тыс. человек удалось выздороветь. Первую строчку по количеству заболевших занимают США. В этой стране их количество составило свыше 100 тыс. человек, что на 18 тыс. больше, чем в Китае, откуда и пошла вспышка этого вируса.

Председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом предложил США помощь Китая.

«В нынешней ситуации Китай и США должны объединиться и бороться с эпидемией. Некоторые китайские компании и предприятия оказали гуманитарную помощь США», — сказал Си , отметив, что КНР понимает, какие трудности испытывают США.

В то же время он заверил, что китайская сторона и дальше будет обмениваться с американцами своим опытом и информацией в борьбе с пандемией.