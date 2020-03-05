Прокурор отпускает: как судят причастных к убийству Карлова

Прокурор требует оправдать пятерых из 28 фигурантов дела об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова, передает РИА «Новости».

Остальных сторона обвинения считает виновными. Их требуют приговорить к различным срокам: восьмерых — к пожизненному заключению, пятерых других подсудимых к 15 годам тюрьмы за причастность к террористической организации.

Убийство российского представителя в Турции произошло 19 декабря 2016 года. Дипломата застрелили на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в Центре современного искусства в Анкаре. На Андрея Карлова напал сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, выстрелив в спину дипломата трижды. Преступника ликвидировали на месте.

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Следующее заседание по делу об убийстве посла назначено на 31 марта. Ожидается, что на нем будет выступать защита. Первое заседание по делу об убийстве российского посла прошло 8 января 2018 года в Анкаре. Обвинительное заключение прокуратура направила в суд в ноябре 2018 года. Среди 28 фигурантов — главарь «террористической группировки фетхуллахистов» (FETO) Фетхуллах Гюлен. Вместе с тем, следствие считает, что бывший госслужащий Шахин Согют якобы лично отдал распоряжение непосредственному исполнителю убить российского дипломата. Все подсудимые отрицают свою причастность к преступлению.

Прокуратура, в частности, обвиняет фигурантов дела в нарушении конституционного порядка, членстве в вооруженной террористической группировке, преднамеренном убийстве с террористическими целями. Кроме того, сторона обвинения считает, что произошедшее представляло собой «провокационную акцию, направленную на подрыв отношений Турции и России».

Член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов отметил, что сама возможность того, что Турция может оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве российского посла, может осложнить позиции Анкары в переговорах с Москвой. По его мнению, это может создать негативный фон для встречи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, проходящей в Москве 5 марта.

«Было совершено не просто уголовное преступление, а уголовное преступление против высшего представителя другой страны на территории Турции. И понятно, что любые оправдательные решения по этому делу выходят за рамки права.

И как это турецкая сторона будет объяснять России и в ходе предстоящих переговоров, и вообще, понять очень сложно», — сказал парламентарий в комментарии ФАН.

«Если это попытка давления на нас — шантаж, то он лишен всякого смысла. Потому что Россия абсолютно точно на это не пойдет и будет требовать справедливого суда и решения для преступников. Если такой замысел у турецкой стороны есть, то он обречен на неудачу», — пояснил Олег Морозов.

По мнению российского сенатора, постановка этого вопроса прокурором создает менее комфортные для Турции условия в переговорном процессе с Россией.

«Надеюсь, в ходе переговоров будут восстановлены те договоренности, которые касались Идлибской зоны, разоружения террористов, и вопросы о прекращении огня. Это сегодня принципиально. Совершенно очевидно, что мы в данном вопросе не собираемся потакать турецкой стороне, которая ведет себя как слон в посудной лавке», — сказал собеседник агентства.

Он отметил также, что сама встреча — это «уже хорошо». «Это по крайней мере дает основания надеяться, что позитивные результаты у этих переговоров будут», — заключил Олег Морозов.

На 18 часов 5 марта переговоры в общей сложности длились уже более трех часов. Сначала лидеры беседовали проходили с глазу на глаз, затем общение продолжилось в расширенном формате. В начале встречи президент Турции обратил внимание, что за ней следит весь мир, и он был прав. Договоренности, которых могут достигнуть Россия и Турция по решению конфликта в сирийской провинции Идлиб, могут повлиять, в частности, на грозящий Евросоюзу мигрантский кризис. Дело в том, что ранее Эрдоган решил открыть границы с ЕС для пропуска сирийских беженцев из-за того, что страна якобы не справляется с таким количеством мигрантов.